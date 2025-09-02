A casi dos meses del mortal accidente que sufrió en La Victoria, cuando fue atropellado mientras se desplazaba en su ‘scooter’ eléctrico, el ‘streamer’ Antonio Crespo Galán, conocido en redes como Furrey, volvió a la conducción de su podcast ‘Habla Good’.

Sin embargo, antes de contar el detalle de su recuperación, el ‘influencer’ aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de su esposa, la médico Giselle Minchola, quien lo acompañó en cada etapa del proceso.

“Primero quiero agradecer a mi familia. Especialmente para mi esposa, porque fue difícil para ella. Por eso, le tengo un nuevo nivel de respeto, porque si yo hubiese estado en su lugar habría enloquecido”, dijo Crespo Galán.

Tras ello, Furrey agregó: “Yo estaría preso [por mi reacción si le pasaba lo mismo a ella], pero tuvo un temple y aguantó mucho, incluso quiso dejar su residencia médica para dedicarse a mí, pero mi mamá vino a ayudarla para que no lo haga”.

De ese modo, el creador de contenidos también expresó su gratitud hacia el personal médico que lo cuidó durante su internamiento en UCI y posterior rehabilitación, misma que todavía continúa.

“He tenido mucha suerte también por los médicos que me han tocado, por las enfermeras”, comentó. “Mi terapeuta me ha ayudado a recuperar mis piernas y por fin encontré una psicóloga que me entiende”, agregó.

Minchola, esposa del ‘streamer’, estuvo al frente de las colectas solidarias, entrevistas en medios y proceso de recuperación de Furrey. La pareja se casó en noviembre de 2024.

Giselle Minchola es una médico e 'influencer' peruana

De igual forma, el youtuber agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que recibió, incluyendo rezos, donaciones y mensajes de ánimo. “Cuando desperté del coma estuve muy sensible y los comentarios de ‘hate’ me hacían llorar, pero recibí mucho amor”, expresó.

El martes 2 de septiembre Furrey volvió a la conducción de ‘Habla Good’, siendo recibido por sus compañeros José Rodríguez (El Pelao), Víctor Cabellero (Curwen) y Tonino.

Furrey: ¿cómo fue su accidente y que pasó con el chofer?

Antonio Crespo fue atropellado el 9 de julio pasado, cuando al intentar cruzar la cuadra ocho de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, montando su ‘scooter’, un auto de placa A9T-105 lo embistió, empujándolo varios metros sobre la vía.

El conductor involucrado, Pablo César Castillo Tiserán, cumple seis meses de prisión preventiva por el accidente, mientras tanto, el ‘influencer’ ha recuperado su movilidad y ahora espera fortalecer el crecimiento de sus músculos.