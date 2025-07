El ‘streamer’ Antonio Crespo Galán, conocido en redes como Furrey, se encuentra en estado delicado de salud tras ser atropellado por un vehículo el pasado martes 9 de julio, cuando se dirigía en scooter al estudio donde emite ‘Habla Good’, su programa de YouTube bajo el canal 'Todo Good’.

La información fue confirmada por su esposa, la también creadora de contenido Giselle Minchola, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, pidiendo respeto a su privacidad y oraciones por una mejoría.

“Él no se encuentra bien y les voy a pedir que lo tengan presente en todas sus oraciones y en sus buenas vibras. A medida que pueda voy a estar informando, pero solo les pido eso, que lo tengan presente. Perdónenme si me quiebro, prometí que no lo iba a hacer” , dijo entre lágrimas.

Minchola también explicó que no responderá mensajes directos debido a la situación emocional que atraviesa, prometiendo contar más detalles cuando sea posible.

Piden apoyo para recuperar documentos de identidad

En la transmisión de 'Habla Good’ del 10 de julio, José Luis Rodríguez, compañero de conducción de Furrey, detalló que el accidente ocurrió en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, agregando que el impacto fue tan fuerte que el streamer “salió volando”, motivo por el cual permanece hospitalizado.

Además, se hizo un llamado urgente para recuperar los documentos de identidad de Crespo Galán, los cuales se extraviaron durante el accidente. Entre ellos se encuentra su carné de extranjería, necesario para continuar con trámites legales y médicos.

“Lo más urgente ahora es recuperar su documento de identidad para hacer los trámites correspondientes, por lo cual solicitamos el apoyo de todos ustedes. Si tienen alguna información, o lo encontraron, escríbannos por aquí” , indicó el equipo del programa mediante una publicación en redes sociales.

Comunicado de 'Habla Good'

Solicitan acceso a cámaras de seguridad

En otro momento, sus amigos y compañeros de ‘podcast’ hicieron un llamado a la Municipalidad de La Victoria, así como a vecinos y negocios de la zona, para que faciliten imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el accidente.