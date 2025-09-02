El ‘influencer’ Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, volvió a la conducción del podcast ‘Habla Good’ a casi dos meses del mortal accidente que sufrió cuando, al desplazarse en ‘scooter’ por calles de La Victoria, fue atropellado.

De ese modo, visiblemente conmovido, el ‘streamer’ relató que, mientras se recuperaba en la UCI tras la operación de su pulmón, tuvo un emotivo sueño donde se reencontró con su hermana fallecida, una experiencia que lo hizo romper en llanto al recordarla.

“Soñé con el diablo hasta en tres oportunidades, y en todas ellas me decía: ‘no importa lo que hagas, tu alma es mía’. Eso me asustó mucho, hasta que en última vez ocurrió cuando me dio neumonía tras mi operación al pulmón”, dijo el creador de contenidos.

A pesar de que la operación fue un éxito, los médicos temían que Furrey sufriera daños al retirarle el tubo de respiración mecánica. “Me movía tanto que me drogaron con cinco sustancias, y aun así pateaba”, explicó.

Furrey: la sobrenatural y emotiva anécdota que tuvo cuando salió de UCI

Sin embargo, cuando por fin el equipo médico decidió retirarle los aparatos, Crespo Galán agregó que, durante la pesadilla con el diablo, sus familiares muertos le dieron apoyo, entre ellos su hermana mayor, a quien recuerda siempre con nostalgia.

“‘¿Qué tienes miedo?’, me dijo mi bisabuela, y junto a ella estaban mis abuelos, mi tíos, mi hermana... Y cuando la vi, quise acercarme a ella pero todos me impedían hacerlo" , relató con la voz quebrada.

“En eso, ella me agarra de los hombros, me dice: ‘Piensa en mamá y papá, lucha y despiértate’, y fue ahí cuando abrí los ojos” , añadió el ‘streamer’, quien para este momento no pudo contener las lágrimas por su emotiva anécdota.

Cuando despertó, relataba, el médico le explicó su estado y le recalcó que se había recuperado de milagro, dada la gravedad de sus lesiones. “Desde ahí valoro más la vida y mi fe se ha fortalecido”, concluyó.

Furrey contó la forma en que despertó de UCI tras sufrir accidente el pasado 9 de julio | Foto: Todo Good (YouTube - Captura)

Furrey: ¿cómo fue su accidente y que pasó con el chofer?

Antonio Crespo fue atropellado el 9 de julio pasado, cuando al intentar cruzar la cuadra ocho de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, montando su ‘scooter’, un auto de placa A9T-105 lo embistió, empujándolo varios metros sobre la vía.

El conductor involucrado, Pablo César Castillo Tiserán, cumple seis meses de prisión preventiva por el accidente, mientras tanto, el ‘influencer’ ha recuperado su movilidad y ahora espera fortalecer el crecimiento de sus músculos.