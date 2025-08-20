Después de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, Antonio Crespo Galán, conocido popularmente como Furrey, reapareció en redes sociales para contar cómo avanza su recuperación tras el grave accidente que lo dejó en coma y bajo estrictos cuidados médicos.

En un video difundido en TikTok, el conductor de Habla Good sorprendió con su apariencia física: perdió alrededor de 30 kilos debido al prolongado tiempo en inmovilización, las operaciones y las secuelas del tratamiento.

“ Me veo bien calavérico porque he perdido casi 30 kilos. Estuve inconsciente y todo el proceso me hizo bajar mucho de peso , pero ahora estamos trabajando para recuperar esos kilos y la masa muscular”, comentó.

Furrey celebró un hito en su recuperación: dejar atrás el uso del collarín cervical, que tuvo que portar desde el inicio de su tratamiento por las lesiones en las vértebras.

“Eso significa que salí, digamos, de un riesgo achorado y peligroso que tenía con las vértebras, por eso no las podía mover. Ahora sí puedo mover mi cuello. Estoy recuperando la movilidad de mis músculos porque han estado tiesos todo este tiempo ”, explicó con entusiasmo.

El conductor también detalló que, aunque su salud ha progresado, sigue bajo atención médica. “Mi pulmón también me lo revisaron. Ha curado bien, pero todavía estoy haciendo mi terapia pulmonar para poder respirar a la máxima capacidad posible. Todas son buenas noticias por ahora”, expresó, aliviado de ver avances.

Sobre las secuelas del accidente, reconoció que aún tiene complicaciones para movilizar uno de sus brazos debido a fracturas en la clavícula y el omóplato. “Tengo que ir a ver al traumatólogo, a ver si me tienen que operar o si se curan solos. Por ahora, yo espero que no me tengan que operar”, afirmó.

Finalmente, aclaró que su regreso al programa Habla Good dependerá de una recuperación total. “Espero regresar pronto al programa, pero quiero estar en mi mejor momento, al 100%, sin poner en riesgo ninguna parte de mi cuerpo ni mi salud. Cuando pueda volver, se los haré saber”, puntualizó, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.