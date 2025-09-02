El martes 2 de setiembre, Antonio Crespo Galán, conocido en el ‘streaming’ como Furrey, ha regresado a la conducción de su podcast “Habla Good” a casi dos meses de sufrir un grave y mortal accidente de tránsito en La Victoria.

A inicios de julio, un auto arrolló al ‘streamer’ mientras se desplazaba en el vehículo por la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, cuando se dirigía a la emisión de su programa de YouTube, dejándolo con múltiples contusiones.

Accidente de Furrey

A su regreso al stream, el influencer reveló que, debido al accidente, no volverá a usar un ‘scooter’, aclarando ese medio no es el culpable, ya que el problema, en sus palabras, es la cultura vial en el Perú.

“No vuelvo a usar un ‘scooter’ eléctrico en mi entera vida. Tampoco quiero hacer una contra campaña, ya que el ‘scooter’ no tiene la culpa, sino es con la gente, cómo conducen”, afirmó.

Crespo también se refirió a las críticas que recibió después del accidente, rechazando los peatones son responsables de un atropello, especialmente al usar un cruce peatonal con la luz verde a su favor.

“Algo que me molestó fue que, la gente, que incluso dice conocer las reglas de tránsito, tenga el argumento mediocre de: ‘Es tu culpa que te atropellaran porque no miraste donde cruzar’. Yo estoy en verde, en un paso peatonal” , comentó indignado.

De otro lado, Crespo Galán admitió que manejó su ‘scooter’ sin casco ni elementos reflectantes, tal como indica la normativa, por lo que, está dispuesto a pagar una multa en caso la reciba.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores. “Lo que me ha pasado quiero que sirva para que la gente se dé cuenta de que, tampoco deben ganarle a un semáforo corriendo” , exhortó, pidiendo a los conductores que respeten los pasos peatonales.

Furrey: ¿cómo fue su accidente y que pasó con el chofer?

Antonio Crespo fue atropellado el 9 de julio pasado, cuando al intentar cruzar la cuadra ocho de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, montando su ‘scooter’, un auto de placa A9T-105 lo embistió, empujándolo varios metros sobre la vía.

El conductor involucrado, Pablo César Castillo Tiserán, cumple seis meses de prisión preventiva por el accidente, mientras tanto, el influencer ha recuperado su movilidad y espera fortalecer el crecimiento de sus músculos.