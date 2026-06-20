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El actor sostuvo además que, "todas las rupturas duelen", en relación con las palabras de su expareja | (Foto: Joel Alonzo / GEC)
El actor sostuvo además que, "todas las rupturas duelen", en relación con las palabras de su expareja | (Foto: Joel Alonzo / GEC)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

El actor peruano Gabriel Calvo se pronunció tras el fin de su relación con la ‘influencer’ María José Vigil, conocida como ‘Majo con Sabor’, luego de que ella afirmara haber atravesado semanas complicadas por constantes discusiones y celos.

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