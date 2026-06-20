El actor peruano Gabriel Calvo se pronunció tras el fin de su relación con la ‘influencer’ María José Vigil, conocida como ‘Majo con Sabor’, luego de que ella afirmara haber atravesado semanas complicadas por constantes discusiones y celos.

Calvo, de 51 años, abordó la ruptura en entrevista con el diario Trome y reconoció el impacto emocional del quiebre, aunque evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido.

“Todas las rupturas golpean. Sería mentir decir que la ruptura de una relación, que yo considero importante, no me haya afectado. Y precisamente porque considero que ha sido así para mí, y porque seguramente lo será en mi historia de vida, he decidido no hablar al respecto”, señaló.

El conductor añadió que su decisión de mantener silencio responde al respeto por la relación que mantuvieron y a su intención de preservar la tranquilidad personal.

Majo con sabor insinua que Gabriel Calvo era celoso.

Las declaraciones de ‘Majo con Sabor’

El pronunciamiento de Calvo llega tras la entrevista de María José Vigil, de 26 años, en “Magaly TV, La Firme”, donde sostuvo que la relación, oficializada en febrero de este año, se deterioró en el último mes por diferencias de carácter y episodios de celos.

“Ya llevábamos mal un buen tiempo, más o menos un mes. Y en ese mes la pasé horrible. Lloré por cualquier pelea absurda”, relató Vigil, quien también afirmó que modificó su vida social y se alejó de sus amistades para evitar conflictos con el actor.

Finalmente, señaló que la diferencia de edad influyó en sus planes a futuro, pues ella buscaba casarse y formar una familia, mientras que esas metas no coincidían con el momento de vida de Calvo.

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