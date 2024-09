Gabriel Meneses, Chris Mur y Eduardo Azcárate buscan convertirse en los nuevos polizontes de las redes sociales. Ellos son parte del programa virtual “Sin Permiso” y quieren llegar a todo el país con sus noticias divertidas.

El hijo del recordado conductor de “Zona de Impacto”, Javier Meneses, quien se unió al grupo hace poco, agradece la oportunidad de estar en el programa como reportero.

“Este año siento que he empezado con el pie derecho al entrar a trabajar en ‘Al fondo hay sitio’ y ahora me hace gran ilusión salir a las calles para llevar información a muchos adolescentes. En el programa tenemos noticias de todo tipo, como entretenimiento, etc”, señala.

En el programa los presentadores conversarán con los asistentes a los eventos y desarrollarán una amena dinámica con preguntas curiosas y juegos divertidos. . El espacio, que está bajo el formato de la productora Bueno Entertainment, se emite cada fin de semana a través de YouTube.

El productor Daniel Bueno, aseguró que la propuesta no es una imitación de “Polizontes”; sin embargo, no le incomoda la comparación. Además, confesó que el equipo también está preparado para dar el salto a la televisión.