Gabriel Meneses denuncia traición de persona cercana tras filtración de video junto a Sirena Ortiz

Gabriel Meneses se refirió a la filtración de un video íntimo que terminó exponiendo públicamente su relación con la actriz Sirena Ortiz, hecho que lo llevó a confirmar el romance de manera abierta.

“Cuando vi el video sí no nos gustó, la llamé para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de mejores amigos, algo privado” , dijo en entrevista con el programa América Espectáculos.

El actor explicó que la difusión del material le generó incomodidad y molestia, ya que se trataba de un contenido compartido únicamente con personas cercanas. Incluso, señaló que la filtración provino de alguien de su entorno. “Uno nunca espera eso de un amigo, fue bien incómodo ver las imágenes” , sostuvo, remarcando que tanto él como Sirena consideraron el hecho como una falta de respeto.

Gabriel Meneses confirma relación con Sirena Ortiz tras filtración de video privado. (Foto: Captura/América Televisión)

Consultado directamente sobre su situación sentimental, el actor decidió no evadir el tema y confirmó que atraviesa un buen momento personal.

“Sí, estoy muy feliz y más detalle lo daré en el programa como me corresponde, pero estamos felices, bien y tranquilos” , señaló Meneses, destacando la estabilidad emocional que vive junto a la actriz. Además, dedicó palabras de admiración a Sirena Ortiz, resaltando su talento y el cariño que recibe del público.

Posteriormente, en una entrevista difundida a través del TikTok oficial de los guerreros y combatientes, el actor brindó más detalles sobre la relación. Reveló que ambos llevan saliendo desde fines del año pasado y que, por decisión mutua, optaron por mantener el vínculo en reserva. “ Mi corazón está muy feliz, muy tranquilo. Estoy con una chica increíble, A1” , expresó.

Meneses también ironizó sobre la manera en que su romance se hizo público. “Es mi enamorada y público, en contra de nuestra voluntad” , dijo, aludiendo a la filtración del video. Añadió que, pese a conocer la identidad de la persona que difundió el material, no piensa exponerla. “En la vida hay mucha envidia, queríamos cuidar esto desde el principio” , afirmó.

Finalmente, el actor reconoció que el episodio lo afectó emocionalmente. “Sí me sentí traicionado, los dos la tomamos como una falta de respeto, hay códigos y es una persona que parece que no sabe” , concluyó, reiterando que su prioridad es cuidar su relación y su tranquilidad personal.

