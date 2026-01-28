Escuchar
(2 min)
Gabriel Meneses se siente traicionado por filtración y oficializa romance con Sirena Ortiz. (Foto: Composición)

Gabriel Meneses se siente traicionado por filtración y oficializa romance con Sirena Ortiz. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gabriel Meneses se siente traicionado por filtración y oficializa romance con Sirena Ortiz. (Foto: Composición)
Gabriel Meneses se siente traicionado por filtración y oficializa romance con Sirena Ortiz. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Gabriel Meneses se refirió a la filtración de un video íntimo que terminó exponiendo públicamente su relación con la actriz Sirena Ortiz, hecho que lo llevó a confirmar el romance de manera abierta.

Gabriel Meneses denuncia traición de persona cercana tras filtración de video junto a Sirena Ortiz
Famosos

Gabriel Meneses denuncia traición de persona cercana tras filtración de video junto a Sirena Ortiz

Bryan Torres descarta intento de feminicidio mientras su abogado pone en duda video difundido
Famosos

Bryan Torres descarta intento de feminicidio mientras su abogado pone en duda video difundido

“América Hoy” regresa con una nueva conductora
Famosos

“América Hoy” regresa con una nueva conductora

Nelly Rossinelli denuncia que fue víctima de discriminación en exclusiva playa de Lima
Famosos

Nelly Rossinelli denuncia que fue víctima de discriminación en exclusiva playa de Lima