Gabriel Soto salió al frente para desmentir a su exesposa, la actriz Geraldine Bazán, quien este martes lo acusó públicamente -a través de su cuenta de Instagram- de obligar a sus hijas a saludar a su actual pareja, Irina Baeva.

El actor mexicano compartió un post en esta misma red social junto al que colocó algunas fotografías de las pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda compartiendo divertidos momentos junto a la modelo y actriz rusa.

Las fotos acompañaban un mensaje en el que Gabriel Soto aseguró que ya no quiere estar en dimes y diretes con su exesposa, pero que eso no depende de él y aclaró que las instantáneas no fueron tomadas para publicarlas; sin embargo, las circunstancias lo requerían.

"Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad... La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean", escribió inicialmente.

"Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia", agregó Gabriel Soto.

“Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias”, finalizó el también conductor de televisión en la publicación que en poco más de una hora, ha alcanzado cerca de 50,000 “Corazones”.