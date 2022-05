Gabriel Soto se mostró muy emocionado con la idea de convertirse pronto en el esposo de Irina Baeva. Sin embargo, el actor aclaró que han sido las circunstancias mundiales lo que ha impedido cumplir su deseo de casarse con modelo rusa.

¿Por qué no se pueden casar hasta ahora?

Según explicó el actor de telenovelas, la boda estaba planificada para el 2020; sin embargo, la llegada de la pandemia y las medidas de restricción sanitarias para frenar la COVID-19 frustraron sus planes.

Y ahora, en el 2022, se volvió a aplazar la celebración de la boda porque la familia de Baeva no puede viajar a México para acompañarle en este importante momento debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Lo único que nos ha detenido un poco es pues desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania. En el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan”, reveló el actor en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos.

No descarta que su boda se celebre en Rusia

El reconocido actor manifestó que hará todo lo posible para que se pueda unir en matrimonio con Irina Baeva antes de que finalice este año.

“Obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia. De este año no pasa, porque ya también nos esperamos, vino la pandemia, y luego ahora esto, y pues son cosas que están fuera de nuestras manos, pero finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad en ese sentido”, explicó.

Finalmente, Gabriel Soto no descartó viajar a Rusia para casarse en este país y la familia de la actriz pueda estar presente en este importante día.

“No pasa de este año, vamos a ver cómo lo hacemos, sino yo me voy a Rusia, vemos de qué manera le hacemos, pero bueno, ya lo queremos hacer así que no pasa de este año”, puntualizó.