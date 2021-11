“Si nos dejan” es la nueva telenovela estrenada el pasado 1 de noviembre en Las Estrellas. La producción, es una adaptación del melodrama de “Mirada de Mujer” y tiene entre sus principales actores a Mayrín Villanueva, Marcus Ornelas, Alexis Ayala, Scarlet Gruber, Susana Dosamantes y Gaby Spanic. Esta última actriz es muy conocida por protagonizar “La Usurpadora”.

Gabriela Spanic se hizo conocida en el mundo de las telenovelas tras ser la protagonista del rostro angelical, en aquel entonces, de la telenovela “La Usurpadora”, pero con el paso del tiempo su belleza se fue transformando tal como se evidencia en su participación en “Si nos dejan”. En la siguiente nota te contamos cinco datos que desconocías por completo de la reconocida actriz.

5 datos que no conocías de Gaby Spanic

Lo primero que podemos decir de la actriz es que tiene 47 años. Gaby Spanic nació el 10 de diciembre de 1973, en Venezuela.

Se hizo conocida en el mundo de las telenovelas tras interpretar a las gemelas ‘Paola Bracho’ y ‘Paulina Martínez’, en “La Usurpadora”, personaje que hasta la fecha es uno de los más recordados.

En los últimos años no formó parte de ningún proyecto de transcendencia.

El 2021 le cambió su rumbo profesional al participar en “La casa de los famosos” y actuar en la telenovela “Si nos dejan”.

Continúa vigente con su personaje de Paola Bracho gracias a TikTok, donde genera contenido que es del gusto del público.

Más datos de Gaby Spanic

Gaby Spanic también fue protagonista de las telenovelas “Por tu amor” y “La Intrusa” para Televisa. Luego decidió irse a Telemundo para ser la actriz principal de las producciones “La venganza”, “Prisionera” y “Tierra de Pasiones”. Regresó a Televisa como la villana de “Soy tu dueña” en 2010, luego participa en “Siempre tuya Acapulco” de Azteca y vuelve a alzar vuelo a su carrera en México en 2021 con “Si nos dejan”.

Gaby Spanic en “Si nos dejan”

Tras su participación en “La casa de los famosos”, Gaby Spanic volvió luego de siete años al mundo de las telenovelas para interpretar a “Fedora” en la producción “Si nos dejan”. La actriz venezolana encarna en la producción de Univision y Televisa a una mujer liberal que le gusta los hombres jóvenes y es la mejor amiga de la protagonista “Alicia Montiel” (Mayrín Villanueva).

En la historia se muestra como una mujer que no cree en el amor tras divorciarse de su esposo, pero con el paso del tiempo se enamora del hijo de su mejor amiga, que es un joven 25 años menor que ella. En el nuevo proyecto de la actriz tuvo que realizar escenas íntimas con Carlos Said y no puso ninguna condición para realizar el papel. Además, aseguró que no le incomodan las escenas ya que no las considera fuertes.

¿De qué trata “Si nos dejan”?

La producción basada en la historia original colombiana ‘Señora Isabel’ y el melodrama mexicano ‘Mirada de mujer’, trata sobre la vida de “Alicia” una mujer a la que se le viene el mundo abajo al descubrir luego de 30 años de matrimonio, que su esposo “Sergio”, un reconocido periodista, la engaña y abandona su hogar para ir a vivir con una joven compañera de trabajo.

Ante ello, la protagonista toma fuerza para recuperar su vida debido a que había renunciado a sus planes profesionales para dedicarse por completo a su hogar. Sin embargo, la separación provoca conflictos, ya que las hijas de “Alicia” la señalan como culpable del abandono de su padre, mientras que su madre Doña Eva, le exige que retome a toda costa la relación con “Sergio”.

Pese a las adversidades, “Alicia” no está sola ya que tiene como aliados a su hijo “Gonzalo” y a sus amigas “Fedora” (Gaby Spanic) y Rebecca”. En el camino conoce a “Martín”, un hombre menor que ella que le devolverá la oportunidad de volver a amar. La protagonista encuentra consuelo en él y a medida que van pasando por diversas situaciones se dan cuenta que están enamorados y quieren pasar el resto de la vida juntos.