La cantautora peruana Gala Brie fue destacada dentro de la iniciativa “Artistas 2 Watch” de los Premios Lo Nuestro, un prestigioso reconocimiento editorial que pone el foco en los talentos emergentes con mayor proyección de impacto en la industria global durante el próximo año.

De ese modo, la intérprete no solo desfiló por la alfombra roja de la ceremonia principal en Miami, compartiendo espacio con los líderes del mercado musical.

Por segundo año consecutivo, la artista asistió como invitada especial, reafirmando que su propuesta musical ya es parte del radar de los grandes eventos continentales.

Más allá de los flashes de la gala, Gala Brie se presentó en la conferencia UNSIN, donde ofreció un solo set y un showcase que captó la atención de programadores y especialistas de la industria.

Además, la cantautora participó en la Fiesta Bresh, el evento social más relevante previo a los premios, donde se vinculó con creadores de contenido y figuras clave del entretenimiento latino.

Por otro lado, Gala Brie confirmó que para este marzo, lanzará una nueva canción, seguido de su próximo álbum, que saldría en el segundo bimestre del 2026.