A raíz de esta distinción, la artista asistió a la gala principal en Miami, donde recorrió la alfombra roja y compartió con las figuras más influyentes del mercado actual. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora peruana Gala Brie fue destacada dentro de la iniciativa “Artistas 2 Watch” de los Premios Lo Nuestro, un prestigioso reconocimiento editorial que pone el foco en los talentos emergentes con mayor proyección de impacto en la industria global durante el próximo año.

