Galilea Montijo, la famosa conductora del programa matutino “Hoy”, le cumplió a su pequeño hijo Mateo su deseo de cambiar de look. El niño de ocho años decidió teñirse el cabello de color azul y tuvo como estilista a su propia madre.

En un video que fue difundido en el programa “Hoy”, Galilea mostró a sus compañeros de conducción y a los televidentes el paso a paso de la transformación a la que se sometió su primogénito.

“¿Estás listo para este experimento?. Mami sí sabe. Mateo tenía la curiosidad de traer el cabello de color, me dijo ‘verde o azul’. Hay tintes que pueden poner directamente sin el peróxido, pero si quieren que agarre más el tinte hay que poner peróxido. Hoy en día, existen muchos peróxidos que la verdad no son tan fuertes y no maltratan el cabello”, señaló al inicio del clip mientras peinaba a su niño.

En otro momento, Galilea aclaró que solo estaba aplicando el tinte en las puntas del cabello de Mateo. “Ya le puse la mezcla y como ven no quise que llegara a la raíz, solamente es en los puros largos para divertirnos y que se le quite esta experiencia de traer el pelo pintado. Ya nada más espero que aclare un poquito más para aplicarle el color”, puntualizó la presentadora.

Además de teñirle el cabello, Montijo mostró sus dotes de estilista y le cortó un poco el cabello a su hijo. “Ya aplicamos el color, vamos a dejarlo actuar unos 20 minutitos y ya vamos a tener a mi chiquillo pitufino. Quedó azul, azul y antes de ponerlo guapo, le voy a cortar el pelo porque ya lo traía muy largo”, contó.

La artista mexicana compartió el video en su cuenta de Instagram y hasta el momento acumula más de 200 mil reproducciones. En los comentarios sus fanáticos la aplaudieron por ser cómplice de Mateo.

“Qué linda mamá. Le da gusto a su hijo por un ratito, no pasa nada”, “Yo no sabía que Gali le cortaba el cabello a su bebé”, “Yo quiero un cambio de look, ¿Dónde hago la cita?”, “Qué grande que está tu niño. Y qué bonito que seas cómplice de sus gustos”, son algunos comentarios de sus fans.

