La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus fans. Tras conocerse su fallecimiento en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, miles de usuarios recordaron algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, entre ellos, su comentada visita al Perú junto al streamer español Ibai Llanos.

El creador de contenido llegó a Lima a finales de 2025 como parte de una serie de grabaciones impulsadas por el español Ibai. Durante su recorrido por la capital peruana, Gaspi mostró su característico humor irreverente mientras conocía distintos lugares y personajes que llamaron la atención de sus millones de seguidores.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en Ventanilla, donde ambos visitaron a Koiran, un joven streamer peruano que transmitía desde lo alto de un cerro. El encuentro se volvió viral por el contraste entre la popularidad de las estrellas digitales y la realidad del creador peruano, quien buscaba abrirse camino en las redes sociales.

Gaspin e Ibai Llanos quedaron sorprendidos por la habilidad de Koiran para solucionar problemas y poder trasmitir desde un espacio improvisado dentro de su casa.

Las imágenes mostraron a Gaspi compartiendo con naturalidad junto al streamer y recorriendo el lugar acompañado por Ibai. La visita fue celebrada por miles de usuarios peruanos, quienes destacaron la sencillez con la que ambos creadores interactuaron con la comunidad local.

Además de Ventanilla, el recorrido incluyó otros puntos de Lima, como Miraflores y Barranco. En cada parada, Gaspi protagonizó situaciones espontáneas que reflejaban el estilo de contenido que lo convirtió en una de las figuras más populares de Latinoamérica.

CONOCE MÁS: Ibai Llanos sorprende a sus seguidores cantando y bailando éxitos del Grupo 5 en Lima

¿Cómo murió Gaspi?

El youtuber argentino Gaspi falleció el pasado domingo 14 de junio de 2026 en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Según los reportes preliminares, la aeronave en la que viajaba colisionó en el aire con otro helicóptero, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del hecho.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido. Con apenas 23 años, Gaspi era una de las figuras más populares de internet y fue recordado por sus colaboraciones con Ibai Llanos, así como por su reciente visita al Perú.