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Gaspi llegó a Perú en 2025 junto a Ibai Llanos, con quien visitó distritos como Ventanilla, Miraflores y Barranco. (Foto: Instagram / @gaspipd)
Gaspi llegó a Perú en 2025 junto a Ibai Llanos, con quien visitó distritos como Ventanilla, Miraflores y Barranco. (Foto: Instagram / @gaspipd)
Por Redacción EC

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus fans. Tras conocerse su fallecimiento en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, miles de usuarios recordaron algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, entre ellos, su comentada visita al Perú junto al streamer español Ibai Llanos.

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