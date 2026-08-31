El chef peruano Gastón Acurio compartió un emotivo mensaje dedicado a su sobrino Ignacio Buse, quien hizo historia al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. (Foto: Andina / @WSOpen2026)
El chef peruano Gastón Acurio compartió un emotivo mensaje dedicado a su sobrino Ignacio Buse, quien hizo historia al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. (Foto: Andina / @WSOpen2026)
Por Redacción EC

El chef peruano Gastón Acurio compartió un emotivo mensaje dedicado a su sobrino Ignacio Buse, quien hizo historia al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. A través de un mensaje en redes sociales, el empresario recordó una tierna escena de la infancia del tenista y destacó el esfuerzo de toda su familia durante los años que acompañaron su carrera deportiva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.