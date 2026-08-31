El chef peruano Gastón Acurio compartió un emotivo mensaje dedicado a su sobrino Ignacio Buse, quien hizo historia al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. A través de un mensaje en redes sociales, el empresario recordó una tierna escena de la infancia del tenista y destacó el esfuerzo de toda su familia durante los años que acompañaron su carrera deportiva.

Gastón Acurio evocó una imagen que, según contó, siempre regresa a su memoria. Ocurrió en Paracas, cuando Buse tenía alrededor de seis años. Después de jugar juntos un partido de tenis, el chef le preguntó qué prefería: continuar jugando o comerse cinco pizzas. La respuesta del pequeño Ignacio fue contundente: “No, tío. Cinco pizzas”.

Sin embargo, después de aquella respuesta, el niño comenzó a hacerle preguntas sobre cocina. “¿Cómo se hace el ají de gallina? ¿Y el lomo saltado?”, recordó Acurio. Con una sonrisa, el chef aseguró que ahora mira aquella escena con cariño, pues, pese a su interés por la comida, Ignacio “había nacido para el tenis”.

El reconocido chef también resaltó el papel fundamental de los padres del deportista. Recordó que su hermana Betty estuvo presente durante años de entrenamientos, viajes y torneos, mientras que Hans, proveniente de una familia de tenistas, asumió desde pequeño el rol de entrenador de su hijo. “Fueron años. Horas. Viajes. Partidos. Días buenos y días malos”, escribió.

Para Acurio, el crecimiento deportivo de su sobrino no ha cambiado algunas de las características que siempre lo distinguieron. Destacó su gratitud, cercanía, cariño por su familia y, especialmente, el orgullo que siente por representar al Perú

“Y el niño fue creciendo. Creció el jugador también, pero hay algo que no parece haber cambiado demasiado. Esa manera buena de estar con los demás, la gratitud, la cercanía, el cariño por su familia y el orgullo por el Perú”, escribió Acurio en su mensaje.

Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)

El mensaje culminó con una frase que Buse pronunció después de conquistar el título en Winston-Salem y que, para su tío, resume el sentimiento que lleva consigo: “Que se escuche en todo el mundo: Perú es clave. ¡Arriba Perú!”. Ahora, el tenista volverá a representar al país junto al equipo peruano en la Copa Davis, que se disputará los días 18 y 19 de septiembre en Lima.