La familia Clooney adquirió la propiedad y una finca de viñedos en el departamento del Var en 2021 | (Foto: EFE)
La familia Clooney adquirió la propiedad y una finca de viñedos en el departamento del Var en 2021 | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El actor George Clooney, su esposa Amal y sus dos hijos fueron evacuados de su residencia en Brignoles, al sureste de Francia, debido a un voraz incendio forestal que afectó a la región Provenza-Alpes-Costa Azul.

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