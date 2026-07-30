El actor George Clooney, su esposa Amal y sus dos hijos fueron evacuados de su residencia en Brignoles, al sureste de Francia, debido a un voraz incendio forestal que afectó a la región Provenza-Alpes-Costa Azul.

Tras abandonar su propiedad, Clooney envió una carta al alcalde de la comuna, Didier Brémond, donde expresó su preocupación por el estado de la vivienda, comprometiéndose a brindar apoyo en las labores posteriores al siniestro.

George Clooney y su esposa Amal Clooney desfilaron juntos por la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 en Beverly Hills, realizada en enero | AFP / FREDERIC J. BROWN

“Querido Didier: En este momento no sabemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a esta terrible situación y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos cosas” , escribió en la misiva difundida por medios estadounidenses.

En el mismo documento, Clooney manifestó su deseo de que los residentes de la zona se encuentren a salvo e indicó que él y su esposa están comprometidos a seguir formando parte de la comunidad y a contribuir activamente en su reconstrucción, sin importar los daños que sufra el pueblo.

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Vínculo con la comunidad y nacionalización

La familia Clooney adquirió la propiedad y una finca de viñedos en el departamento del Var en 2021. Desde entonces, fijaron allí su residencia para la crianza de sus hijos mellizos, Ella y Alexander, quienes asisten a escuelas de la zona.

Tanto el actor como su esposa e hijos obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia justificó la concesión de la ciudadanía debido al aporte del intérprete a la proyección e imagen internacional del país.

Una fotografía facilitada por SDIS33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Ares, suroeste de Francia, a última hora del 25 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DAMIEN REMBERT

El proceso de nacionalización generó reacciones políticas en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump calificó la adopción de la ciudadanía francesa por parte de la pareja como una buena noticia, señalándolos además por sus posturas políticas en los comicios de 2024.

*Con información de EFE

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