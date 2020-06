El caso de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que falleció después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, ha vuelto a poner sobre el tapete una realidad que sigue latente en la sociedad mundial : el racismo.

El condenable hecho ocurrió el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis y pudo conocerse gracias a un video viralizado en redes sociales que muestra a varios policías alrededor de Floyd. Uno de ellos, el oficial Derek Chauvin, presiona con su rodilla el cuerpo del hombre a la altura de su cuello, incluso cuando el hombre suplicaba que lo soltaran porque no podía respirar.

El asesinato de Floyd desató una furia generalizada no solo en Estados Unidos sino en varias partes del mundo. A una semana de su muerte se han registrado manifestaciones callejeras en más de 75 ciudades estadounidenses y en más de 40 de estas han sido establecidos toques de queda. Muchas de estas protestas han derivado en disturbios, enfrentamientos, saqueos y detenciones.

Los mensajes que condenan la muerte de Floyd y el racismo en general se han dado a nivel político, religioso, deportivo y entretenimiento. De este último cantantes, actores, cineastas han mostrado su indignación y han mostrado su solidaridad a través de sus redes sociales.

"Es importante que no nos desanimemos, ni manipulemos en este momento. Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo vive en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia”, escribió Adele en su cuenta de Instagram.

La actriz mexicana Salma Hayek, por su parte, lanzó una campaña bajo el hashtag #unitedjuntos “para que la comunidad Latina pueda mostrar su apoyo a la comunidad afroamericana”.





El actor John Boyega, por su parte, brindó un emotivo discurso durante una marcha realizada en Londres por el Black Lives Matter. "Gente negra los amo, los aprecio. Hoy es un día importante. Peleamos por nuestros derechos. Peleamos por nuestra habilidad de vivir en libertad, luchamos por nuestra habilidad de logro… todos ustedes aquí, son una representación visible de todo esto”, resaltó el actor y aseguró que “las vidas de los negros siempre han importado. Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito independientemente. Y ahora es el momento. No estoy esperando”, dijo el protagonista de la última saga de Star Wars.

El actor británico John Boyega, durante una manifestación antirracista en Londres, el 3 de junio de 2020, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo.

EL RACISMO Y EL PERÚ

El Perú no para nada ajeno al tema del racismo. Según una encuesta ejecutada por Ipsos Perú a fines de 2017, el 53% de los encuestados consideró a los peruanos racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo como tal.

Sobre estos resultados, “Alerta contra el racismo”, la plataforma oficial del Ministerio de Cultura que brinda información y orientación a la ciudadanía sobre la discriminación étnico-racial agrega: "En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico -racial, por lo que no se suele denunciar haber sido víctimas o testigos de este tipo de hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades reconocer y actuar ante esta problemática y perpetúan el daño social que causa. Entre los principales encontramos:

la vergüenza de denunciar tales hechos

la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas

el desconocimiento de los mecanismos de denuncia

la reproducción de estereotipos y prejuicios en medios de comunicación

la dificultad para contar con medios probatorios y

la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación.

FAMOSOS PERUANOS VÍCTIMAS DE RACISMO

Decíamos que el Perú no es ajeno al racismo y el mundo del espectáculo tampoco lo es. A lo largo del tiempo, son muchos las figuras del cine, el teatro y la televisión nacional que han expresado haber sido víctimas de este tipo de discriminación.

A continuación, recordamos algunos de estos testimonios.

Emilram Cossío

“Yo actúo desde los 12 años. Y desde el comienzo me catalogaban en una sola línea: la de ser un chiquillo delincuente o piraña, un barrista o un chico de provincia, con un acento bien marcado. Eso me ofrecían. Veía la TV y me daba cuenta que era bien difícil entrar. Cuando empecé a actuar, me acuerdo que había una productora que sacaba telenovelas y series en las que no veías a nadie como yo. Los únicos que tenían la posibilidad de tener un personaje o un “bolito” (una aparición) en esas producciones eran personas con tez blanca. Yo veía eso y pensaba: “asu, qué difícil va a estar”: Y tenía 13 años, por ahí. Recuerdo que tiempo después apareció [el director] Michel Gomez y [el guionista] Eduardo Adrianzén con sus telenovelas y series y la cosa empezó a cambiar en ese aspecto, para mejor”, declaró el actor de 40 años en una entrevista concedida a la revista SOMOS en diciembre de 2019.

El actor, destacado por su trabajo en el cine y TV nacional, habló también de cómo afronta actualmente el racismo arriba del escenario.

“Creo que al día de hoy he ido rompiendo algunas barreras, pero con esfuerzo. Ahora me llamaron para que grabe una película y querían que sea el técnico del cable. De una u otra manera, te van a poner en papeles así. No todos los de color “humilde”, por decirlo de alguna manera, somos misios. Ahora está el rey de la papa, con sus hijos en un buen colegio, y ya no se ve solo al tipo blanco de ojos claros, en los mejores puestos. Ya tenemos a una super cantante, bien peruana, en Viña del Mar”.





Jimmy Santi

Recientemente, el cantante Jimmy Santi reveló detalles de sus inicios como cantante y mencionó cómo tuvo que hacerse pasar por argentino porque según su empresario “los peruanos no quieren a los peruanos”.

“Todo iba bien hasta que me salió un contrato para Chile. Mi papá no me quería dejar ir. Así que casi me tuve que ir de gira escapándome, salía gordo de casa y regresaba flaco. Un amigo me regaló una maleta y ahí iba dejando la ropa que sacaba de casa. Mi mamá siempre me apoyó. Después empecé a cantar en el teatro de revistas del Perú, en el Bijou. Allí conocí al señor Claudio Montes quien creyó en mí. Él me llevó a Chile y Argentina y me fui casi un año. Conocí a Libertad Lamarque, grabé en los programas más conocidos. Luego regresé y me presenté en el Hotel Sheraton donde creían que yo era argentino, se me había pegado el acento. Mi empresario, que no era nada tonto, decía que los peruanos no quieren a los peruanos, me decía que no diga que era de aquí, que solo hablara de mis triunfos. Los periodistas me decían Jimmy Del Santi (ríe). Después me contrataron para el Embassy que era un lugar precioso”, declaró el intérprete de “Sabor a salado”.

(Revisa la entrevista completa AQUÍ)





Reynaldo Arenas

En una entrevista concedida a El Comercio en octubre de 2017, el destacado actor Reynaldo Arenas reveló cómo tuvo que luchar con el encasillamiento que le imponían las productoras de cine y televisión.

“Muchas productoras me encasillaban en una época solo para personajes marginales, seres serviles, de los bajos fondos, alcohólicos, drogadictos, violadores. El delincuente tiene que ser afrodescendiente o serrano. No son capaces de darnos un personaje de médico o banquero”, contó.

En esta misma conversación, Arenas también habló de la discriminación racial que se vive a diario en Lima, ciudad a la que finalmente tuvo que acostumbrarse y adaptarse.

“... Vivimos en un país racista y elitista. El otro día me pasé una luz ámbar. El policía me paró, me pidió mis papeles, saqué mi DNI, me miró y me dijo: “Si usted es Reynaldo Arenas, yo soy Marlon Brando”, y me llevó a la comisaría. Es un país donde el cholo cholea al cholo. Ahora, incluso, es denigrante, en algunos clubs hay servicios higiénicos y espacios especiales para las sirvientas, y no puedes mezclarte con el resto de gente. Es terrible”, dijo.





Magaly Solier

En octubre de 2013, la actriz Magaly Solier escribió en su cuenta de Facebook una nota de agradecimiento al periodista César Hildebrandt quien denunció en su revista “Hildebrandt en sus trece” el ataque racista del que había sido víctima.

“Mi estimado Sr. César Hildebrandt en el Perú el racismo y el machismo siempre están y estarán en primera plana mientras lo sigamos permitiendo, aún en aquellos medios de comunicación que se autoproclaman defensores de las libertades democráticas y dizque no tener prejuicios de ningún tipo. Esos comentarios racistas que ellos permiten que se difunda en sus redes sociales contra mi persona, muestran el desprecio que sienten hacia una actriz y cantautora de origen andino que lo único que hace es esforzarse por hacer las cosas bien y ha logrado por eso destacar en un medio nada fácil como es la actuación y el canto. Cuánto me gustaría que esas instituciones que están en contra del racismo y machismo salgan a decir algo. El racismo se tiene que terminar en el Perú . Hoy día me siento decepcionada porque me doy cuenta que el desprecio hacia las mujeres de la sierra es más de lo que me imaginaba", escribió la actriz hace 7 años.





Olga Zumarán

En otra entrevista reciente con El Comercio, la actriz Olga Zumarán habló de cómo había que ser de clase alta para acceder al concurso de Miss Perú.

“...Yo era de una familia clase media, normal. Pero cuando me vieron se sorprendieron, me confundieron con una pituca y se chasquearon. Yo estaba con unos lentes, un sombrerito, uf, no sabes cómo andaba. Traía desde la punta del pelo hasta los pies ropa y accesorios de Brasil. En ese tiempo no había exportación, no había nada. “¿Esta quién es?”, habrán dicho. Yo la verdad, me asusté. “Somos de la organización de Miss Perú”, me dijeron. Yo no lo podía creer. “¿Eres peruana?”, preguntaban. También estaba la mamá de la Miss Perú Magnolia Martínez, Blanca Páez, que me conocía, porque era amiga de mi mamá. “¿Tú eres hija de Socorro? Hay no te puedo creer. ¿Ustedes viven en Barranco, no? Dame tu teléfono, la dirección. Dile a tu madre que soy tu tía Blanquita, yo te conozco desde chiquita”, eso me dijo”, reveló la actriz y Miss Perú Mundo 1981.

Olga Zumarán cuando ganó el Miss Perú de 1978. (Foto: Archivo de la actriz)

Juana Burga

“Es una de las cosas que definitivamente han sido parte de mi vida: entender culturalmente diferentes países. Estoy en una industria donde catalogan a las personas por el lugar de donde vienen, su físico. En algún momento recibí comentarios de personas que me decían que no debería ir a París porque ahí no les gustan las chicas que están en el ‘medio’ (latina, en este caso). Pero nunca dejo que los comentarios me afecten personalmente, ni cambien las decisiones que tomo. París fue uno de los primeros destinos a los que fui y a la semana firmé con Elite París”, reveló la modelo peruana a la revista SOMOS en junio de 2018.

Sobre su experiencia como extranjera en Estados Unidos, la también actriz y activista peruana contó en esta misma entrevista:

“Depende de dónde estás. Yo vivo en una ciudad donde encuentras personas de todo el mundo. Personalmente no me he visto en la posición de que alguien haya tenido algún comentario ofensivo directamente conmigo. Más bien diría que ha sido lo contrario, pero soy consciente de la situación que hay. Sí lo he vivido en mi carrera: sé que si voy a un casting donde el cliente está cerrado en que quiere a alguien de tez blanca, no me van a coger a mí. Pero con el tiempo también he aprendido de todos los procesos y las ideas que hay detrás de estas decisiones, y muchas veces no tienen que ver con negarle una oportunidad a alguien”.





Stephanie Orúe

En febrero de 2018, en medio del estreno de la película peruana ‘Django: Sangre de mi Sangre’, la actriz Stephanie Orúe encaró a través de su cuenta de Instagram a un usuario que la tildó de “chola racista”.

“@stephanyorue, te contratan porque no hay otra chola estúpida que haga esos mamarrachos”, expresó el usuario, a lo que la actriz respondió: “¡Oh Dios! ¿Racista? Ah, pues, con razón. La verdad, qué flojera contigo, cholo, y vuelvo a repetir: qué pobre tu mente, qué pobre debe de ser tu entorno también si piensas y sientes como transmites en tus palabras”.

Junto a su respuesta, publicó la captura del insulto y escribió:

“¡Ay Dios! Cómo abundan los subnormales, de mente pobre. Y no me duelen esas palabras tan vacías. Pero hoy me dieron ganas de alzar mi voz y confrontar. Y picándolo más, miren con qué tipo de persona me encuentro”.

Post compartido por Stephanie Orúe en febrero de 2018.





