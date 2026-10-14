George Forsyth comparte la ecografía de su segundo hijo y recibe felicitaciones. (Foto: Instagram / @george.forsyth)
George Forsyth comparte la ecografía de su segundo hijo y recibe felicitaciones. (Foto: Instagram / @george.forsyth)
Por Redacción EC

George Forsyth anunció que se convertirá en padre por segunda vez junto a su esposa, la ingeniera industrial Sonia La Torre. El exalcalde de La Victoria compartió la noticia este martes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una fotografía familiar para dar a conocer el embarazo.

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