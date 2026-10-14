George Forsyth anunció que se convertirá en padre por segunda vez junto a su esposa, la ingeniera industrial Sonia La Torre. El exalcalde de La Victoria compartió la noticia este martes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una fotografía familiar para dar a conocer el embarazo.

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En la imagen, tomada en la playa, aparecen Forsyth, La Torre y su hija Christine, sosteniendo una ecografía. La esposa del exarquero luce un vestido blanco mientras coloca una mano sobre su vientre.

“Nuestro segundo gran regalo de la vida” , escribió el excandidato presidencial por Somos Perú en la publicación, que también acompañó con un emoji de corazón.

El anuncio recibió mensajes de felicitación de diversas personalidades y figuras públicas. Entre ellas, la Miss Perú 2026, Luren Márquez; la modelo Romina Lozano; el exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra; y la exintegrante de Combate Fabianne Hayashida.

“¡Amiga! Felicidades, qué hermosa noticia”, comentó Márquez. Por su parte, Lozano escribió “Felicidades, bebita”, mientras que Paz de la Barra expresó: “Saludos. Linda familia. Abrazo amigo”. Hayashida también se sumó a los mensajes: “¡Me muero de amor! Felicitaciones”.

George Forsyth y Sonia La Torre se convirtieron en padres en 2025

El 4 de noviembre de 2025, Forsyth anunció el nacimiento de Christine, su primera hija con Sonia La Torre, mediante una publicación en redes sociales.

En aquella ocasión, la pareja compartió un video recopilatorio con imágenes de su relación, su matrimonio y el embarazo. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresaron la alegría por la llegada de su hija y su compromiso de amarla y protegerla.

“Nos has hecho los papás más felices del mundo” , escribieron entonces Forsyth y La Torre para dar la bienvenida a Christine.