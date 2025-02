Mala jugada de Mega y la productora, #GeorgeHarris no tenía nada de humorista, en 30 minutos de rutina no metió ningún remate, y lo peor de todo que se puso a pelear con el público. Y no es cuestión de xenofobia como lo quieren presentar, el tipo era fome y punto.. pic.twitter.com/bLjDuz499o