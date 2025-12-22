La exposición mediática ha marcado la vida de Georgina Rodríguez desde que su relación con Cristiano Ronaldo se hizo pública. En una entrevista concedida a la revista Elle de España, la empresaria argentina compartió detalles sobre la dinámica familiar, la educación de sus hijos, la convivencia con el futbolista y los planes de matrimonio que ambos tienen tras casi una década juntos.

Rodríguez explicó que la maternidad representó un proceso de transformación personal. “La maternidad me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía” , señaló, al referirse a los cambios que experimentó en su vida cotidiana y en su manera de ver el mundo, sin perder, según indicó, su esencia personal.

El núcleo familiar ocupa un lugar central en su vida. Nacida en Buenos Aires en 1994, Georgina recordó que creció en una familia pequeña, integrada por su madre y su hermana, y que desde joven soñó con formar un hogar numeroso. Actualmente, junto a Cristiano Ronaldo, disfruta de una familia de cinco hijos, un proyecto que describió como un objetivo cumplido.

En cuanto a la crianza, detalló que en casa existe un equilibrio entre la flexibilidad y la disciplina. Señaló que ella suele asumir un rol más paciente y explicativo, mientras que el futbolista mantiene una postura más estricta. Ambos, según explicó, buscan inculcar valores como el esfuerzo, la humildad y la responsabilidad, pese a las posibilidades económicas con las que cuentan. “Nuestra esencia sigue intacta” , afirmó, al recalcar que sus hijos son conscientes del trabajo y la constancia que hay detrás de su estilo de vida.

Georgina Rodríguez confirma boda íntima con Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/Georgina Rodríguez)

Rodríguez también se refirió a la posibilidad de ampliar la familia, sin descartar esa opción en el futuro. “Soy muy joven y lo que esté por venir Dios lo decidirá” , comentó, al ser consultada sobre nuevos hijos.

Sobre la relación con Cristiano Ronaldo, describió una conexión inmediata y profunda, que se ha fortalecido con los años y la convivencia. Indicó que el vínculo se construye día a día y que la experiencia de formar una familia los ha unido aún más.

En relación con los planes de boda, confirmó que la propuesta matrimonial ya se concretó y que la ceremonia será íntima. La empresaria señaló que ambos prefieren una celebración privada, alejada de los grandes eventos, como una forma de preservar su vida personal frente a la constante atención mediática.

Durante la entrevista, Georgina Rodríguez también abordó el impacto de la fama en su vida diaria. Reconoció que la transición desde el anonimato fue progresiva y que, si bien la popularidad le abrió oportunidades profesionales y sociales, también limitó actividades cotidianas simples. Aun así, destacó que ha aprendido a priorizar lo que considera positivo para ella y su familia.

Finalmente, habló sobre el equilibrio entre sus proyectos empresariales, como su inmobiliaria de lujo Bellhatria, y la dedicación a sus hijos, así como la importancia de cuidar la salud y el bienestar familiar. “Hoy vivo más consciente, más agradecida y más fiel a mí misma” , concluyó.