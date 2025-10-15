Georgina Rodríguez volvió a ser el centro de atención durante la Semana de la Moda de París 2025, donde una vez más deslumbró con su estilo y elegancia. Sin embargo, esta vez no fue solo su impecable atuendo lo que generó comentarios, sino también los rumores sobre un posible embarazo.

La modelo e influencer asistió como invitada especial al desfile de Balenciaga, en el que coincidió con Meghan Markle y Anne Hathaway. Para la ocasión, Georgina eligió un conjunto blanco compuesto por un saco estructurado con escote en V, botones dorados tipo joya y una falda lápiz a juego, un look sofisticado que realzaba su figura.

Fue precisamente ese detalle el que encendió las redes sociales, donde abundaron comentarios como: “¿Está embarazada otra vez?”, “Esperando las noticias del embarazo” o “Georgina siempre brilla cuando está esperando” . El color blanco, símbolo de nuevos comienzos, y el reciente anuncio de compromiso con Cristiano Ronaldo intensificaron las especulaciones sobre una posible nueva etapa familiar.

Una vida transformada

Georgina Rodríguez, quien hoy cuenta con millones de seguidores en redes sociales, ha compartido abiertamente su historia de vida junto al astro portugués. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo ”, declaró en una entrevista reciente.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. (Foto: Instagram/@georginagio)

Además, la modelo recordó la sólida unión familiar que han construido. Cristiano y Georgina crían juntos a Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana y Bella Esmeralda, y siempre han dejado claro que su prioridad son los niños. “Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá ”, afirmó Rodríguez, aclarando los rumores sobre su rol como madre.

Mientras las redes siguen especulando sobre un posible embarazo, lo cierto es que Georgina volvió a robar miradas y a consolidarse como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y el entretenimiento internacional.