Con 250 filmes en su carrera, numerosos galardones e incluso una membresía en la Legión de Honor de Francia, Gérard Depardieu (74) es sin duda el actor francés más conocido del último medio siglo. Sin embargo, su legado se ha visto mancillado con múltiples controversias como su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin, su alcoholismo y su conducta hacia las mujeres.

Este último factor ha vuelto al centro de atención con la reciente publicación de un informe por parte del sitio Mediapart donde se revisa las acciones del intérprete en los sets durante los últimos 20 años y encuentra múltiples instancias de acoso sexual, comentarios obscenos y actos inapropiados. El artículo, que cuenta con el testimonio de 13 mujeres, fue publicado mientras Depardieu enfrenta un proceso ante la justicia desde 2018, acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould.

Las acusaciones no son sorpresa para aquellos que han seguido por tiempo la carrera de Gérard Depardieu y han visto su problemática relación con las mujeres. Nacido en 1948 en el seno de una familia humilde en la localidad de Châteauroux, Francia, Depardieu tuvo una dura infancia como el tercero de seis hermanos, hijos de padres alcohólicos.

A los 13 años abandonó su hogar para vivir junto a lo que se podría denominar ‘malas compañías’ y en su autobiografía admitió que durante su juventud fue ladrón, saqueador de tumbas y hasta vendió su cuerpo por dinero. Incluso pasó una temporada en la cárcel a los 16 años por robar un carro.

Fue su talento para actuar el que lo elevó de esta vida, comenzando esta carrera en las tablas de Paris para luego pasar a producciones televisivas y finalmente cinematográficas, donde su carisma salvaje y atractivo gregario pasó por encontrarle un lugar en la pantalla grande. Esto quedo mejor ejemplificado con la salida de “Les Valseus” (“Las cosas por su nombre”) en 1974, película donde interpretaba a un enajenado delincuente que junto a un compañero hacia un peregrinaje por Francia cometiendo crímenes y abusando de mujeres, producción que empezó el ascenso de Depardieu al estrellato.

"Les Valseuses", película que lanzó al estrellato a Gérard Depardieu en 1974.

“Era parte de mi infancia”

Para 1991, Depardieu empezó a ganar espacio en Hollywood con una nominación al Óscar por su rol principal en “Cyrano de Bergerac” (1990), así como la salida de su película estadounidense “Green Card”.

Sin embargo, su sórdido pasado volvió a salir a la luz con la publicación de un perfil por parte de la revista Times donde el actor admitía que había participado de su primera violación a los 9 años: “‘Sí', él [Depardieu] admite. Y después de eso, ¿hubo muchas otras violaciones? ‘Sí’, él admite, ‘pero era completamente normal en esas circunstancias. Era parte de mi infancia”, dice la nota escrita por Richard Corliss.

La salida de la polémica entrevista causó que grupos feministas iniciaran una campaña contra Depardieu e incluso enfrío las relaciones entre los Estados Unidos y Francia mientras que políticos franceses acusaran a los medios estadounidenses de querer dañar las posibilidades de Depardieu en la carrera por el Oscar.

Por su parte, representantes del actor intentaron defenderlo señalando que hubo una mala traducción de lo dicho, y que Depardieu solo estuvo presente en estos actos, más no participó. Sin embargo, el resurgimiento de una entrevista para la revista Film Comment en 1978 parecía corroborar la historia de Time. En ella, Depardieu decía que “había demasiadas (violaciones) para ser contadas... No había nada malo con ello. Las chicas querían ser violadas. Digo, no existe una cosa como la violación. Es solo una cuestión de una chica poniéndose en la situación donde quiere estar”.

Los escándalos no estuvieron lejos de la vida del actor en los próximos años, incluyendo su pública y trágica pelea con su hijo Guillaume, múltiples instancias de emborrachamiento público e incluso un extraño incidente en 2011 donde el artista visto orinando públicamente en un avión.

A pesar de estas polémicas, la carrera de Depardieu siguió siendo tan prolífica como antes e incluso las más recientes acusaciones de acoso sexual no parecen detenerlo. Al momento de la publicación de esta nota ya tiene tres producciones en proceso para este y el próximo año.