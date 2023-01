¡Para no creer! Gerard Piqué cumplió a su palabra y llegó a la tercera jornada de la Kings League a bordo de un auto Renault Twingo, famoso por la sesión lanzada por Bizarrap en colaboración con la exesposa del futbolista, Shakira. El presidente de la competencia acudió al torneo a bordo de un Twingo blanco, ante el asombro de sus colegas y miembros de la competencia transmitida en internet, quienes no pudieron contener las risas.

En el ‘Chup Chup’ del pasado viernes, programa de charla en el que participan los presidentes de la liga, el exfutbolista del FC Barcelona ya repartió relojes Casio como anuncio del patrocinio al que había llegado con la marca japonesa, siendo una cara referencia a la canción de su expareja, la colombiana Shakira.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

FACTURANDO GRACIAS A LA PUBLICIDAD GRATUITA

El ex astro del Barcelona y la Selección de España se ha visto envuelto en la polémica luego de publicada la colaboración entre el famoso productor argentino Bizarrap y la cantante Shakira. La estrella latina referenció una infidelidad de Piqué con su actual pareja Clara Chía por lo que la melodía sirvió a manera de desahogo para la colombiana.

Dentro de sus ya virales frases, Shakira comparó “con un reloj CASIO y un Twingo” al nuevo amor del español. En contraposición, “él perdía un Rolex y un Ferrari”.

Entre otras referencias al ‘hit’ de moda (“clara-mente” o “que no me sal-pique”), Piqué también anunció que este domingo acudiría en un Twingo a las instalaciones del puerto de Barcelona, tras llegar a un acuerdo personal de patrocinio con Renault, la marca encargada de producir los autos. No se sabía a ciencia cierta si se trataba de una broma o si iba en serio... pero el CEO de la Kings League se toma las indirectas de Shakira con bastante humor, va de cara y no teme meterse en todos los charcos y polémicas que puede, aprovechando así la exposición en la que se encuentra.