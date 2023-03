Gerard Piqué rompió su silencio y ofreció su primera entrevista tras su polémica separación de Shakira. En entrevista con Rac1, el exfutbolista español se refirió a su salida del FC Barcelona, la Kings League y respondió a la pregunta si había escuchado la BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap.

Si bien no se esperaba que el excentral de la selección española diera declaraciones sobre su vida privada, Piqué no tuvo reparos en responder cuando le preguntaron si escuchó el último lanzamiento de Shakira junto al productor argentino Bizarrap.

Si bien dijo que prefería no abordar el tema ni contar detalles de su separación de Shakira, Gerard Piqué le envió un contundente mensaje a la madre de sus hijos.

“Si, si, obviamente (escuchó el tema de Shakira). No quiero hablar del tema no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas... Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, manifestó Piqué.

Sobre su salida del FC Barcelona y su posterior retiro del fútbol, Gerard Piqué no explicó si su polémica separación de Shakira fue el detonante, pero aseguró que durante esa etapa atravesó “meses complicados”.

“Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados”, señaló el exfutbolista español, quien apareció por primera vez en una entrevista tras la polémica.

