Directo y sencillo, así fue la declaración de amor que hizo el exfutbolista Gerdad Piqué acerca de su actual novia Clara Chía. Ante los comentarios de Ibai Llanos durante una transmisión en vivo de la plataforma Twitch, Piqué aseguró que encontró el amor.

La declaración de Piqué se dio cuando el streamer Ibai Llanos le increpa a Piqué diciendo: “No conoces el amor, todavía”. Ante ese comentario, el ex de Shakira le dijo de manera inmediata que: “Yo ya he encontrado el amor”.

Como se recuerda, Gerard Piqué se ha mostrado siempre en defensa de Clara Chía, su actual pareja, con quien empezó una relación luego de haber terminado con la cantante colombiana Shakira en 2022.

La pareja ha tenido varias apariciones públicas, tales como la final de la Kings League, proyecto que Piqué dirige junto con Ibai Llanos o también la boda de su hermano, Marc Piqué, en donde se pudo ver a Chía agarrada de la mano del exfutbolista.

Sobre Shakira, su expareja

Por otro lado, la cantante Shakira está de nuevo en el ojo de la tormenta, esta vez la justicia española abrió una nueva investigación por presuntas irregularidades fiscales, quien espera ser juzgada en noviembre por delitos contra la Hacienda.

“El juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat tiene abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por Fiscalía contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018″, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.