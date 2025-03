Giacomo Bocchio reveló que se ausentó de algunos episodios de ’El gran chef: Famosos’ debido a que la temática iba en contra de sus creencias religiosas.

Al ser entrevistado por Gisela Valcárcel, el exjurado del programa dijo haber rechazado grabar ediciones relacionadas con Halloween, ya que, por su fe cristiana, no celebra esa festividad.

Según Bocchio, la primera vez que el reality de Latina TV realizó un programa dedicado a la Noche de Brujas, no estaba al tanto porque estuvo en Ayacucho grabando contenido para su canal de YouTube junto a su amigo Ricardo Rondón.

“Me llegó el guion y vi que era Halloween. No tenía idea porque grabábamos con varios días de anticipación y no pensé que esa celebración estaba cerca. Ni lo habíamos conversado ni me habían dicho nada”, explicó el chef.

Al conocer la temática, el jurado decidió no participar. “Me dije: ‘tengo que ser fiel a mis creencias’”, aseguró. Desde entonces, evitó grabar los episodios de Halloween en temporadas posteriores.

¿Giacomo Bocchio esperaba ser despedido por negarse a grabar en Halloween?

En otro momento de la entrevista, el chef contó que tras leer el guion se comunicó con la producción para informarles que no asistiría, aceptando cualquier medida que Latina TV tomara en su contra.

“Les dije que no podía asistir a ese programa, que tomaran las decisiones que consideraran convenientes porque eso iba en contra de mi fe. Si no lo entendían, yo lo iba a aceptar. Gracias a Dios, lo entendieron”, comentó.

Giacomo Bocchio. Foto:BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

Giacomo Bocchio fue despedido de " El gran chef: Famosos" por Zoom

Además, Bocchio reveló que su salida del programa se realizó mediante una videollamada de Zoom. Este hecho, según mencionó, le evitó tener que trasladarse hasta las oficinas de Latina TV en Jesús María.

“Hablé con el señor Pereira y me dijo simplemente que habían tomado la decisión de buscar nuevas propuestas. Les dije que les deseaba lo mejor, que les fuera muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom, porque si no habría tenido que ir hasta allá para que me digan eso”, comentó el chef.

¿Giacomo Bocchio regresaría a Latina TV?

A pesar de su salida, Bocchio afirmó que estaría dispuesto a regresar al canal si se presentara la oportunidad, ya que considera que su participación ayudaría a generar más empleos.

“Por supuesto que volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas”, sostuvo.

Giacomo Bocchio fue juez en el 'Gran chef: Famoso' por 11 temporadas / LENIN TADEO

Giacomo Bocchio agradece su paso por " El gran chef: Famosos"

A inicios de marzo, el chef confirmó su salida del reality tras once temporadas. En sus redes sociales, explicó que la decisión fue tomada por Latina TV, que buscaba renovar el formato, contratando como reemplazo al también chef Luciano Mazzetti.

“No voy a estar en la siguiente temporada, es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente” , declaró en una transmisión en vivo en Instagram.

Lejos de mostrarse afectado, expresó su gratitud por haber sido parte del programa y destacó el impacto que tuvo en la audiencia.

“Me alegra ver que las personas utilizan términos técnicos en su día a día. Creo que se ha compartido mucho aprendizaje culinario. Feliz de que el Perú eleve su juego culinario” , afirmó.

Nuevos proyectos de Giacomo Bocchio

Tras su salida del reality, Bocchio anunció que se enfocará en nuevos proyectos personales. Entre ellos, continuará con su canal de YouTube, la publicación de libros y futuros viajes al interior del país.

Además, reveló que trabaja en una obra teatral que combinará gastronomía y espectáculo, en colaboración con Ricardo Rondón, ganador de la primera temporada del programa.

Asimismo, anunció un evento especial para celebrar con sus seguidores cuando alcance el millón de suscriptores en YouTube.