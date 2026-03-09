El cantautor peruano Gian Marco Zignago compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje por el Día de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo. Este post ha generado comentarios divididos de parte de sus seguidores, ya que el intérprete nacional llamó “mi esposa” a su pareja, la actriz colombiana Juliana Molina.

Gian Marco compartió una serie de fotografías en su Instagram dedicando un mensaje a las mujeres de su vida. Lo que llamó la atención de sus miles de sus seguidores fue que se refirió como “mi esposa” a Juliana Molina.

Este hecho avivó los rumores de los internautas sobre un posible matrimonio entre Gian Marco y Juliana Molina. “¿Cuándo se casaron?”, “Wow, no sabía que estaba casado” y “Ya te volviste a casar” son algunos comentarios que se lee en la publicación compartida por el cantautor.

“A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía… Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida”, escribió Gian Marco.

Este mensaje ha tomado fuerza ya que Gian Marco siempre mantuvo su vida personal en privado. No obstante, la mención de Juliana Molina como su “esposa” adquiere mayor relevancia porque, hasta la fecha, no hubo una formalización de la relación entre ambos.

Pese que el romance de artista peruano y la actriz colombiana se especulaba tras verse imágenes que sugería que ambos mantenían una relación, ninguno de los dos lo había confirmado.

Gian Marco Zignago compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje por el Día de la Mujer. (Foto: Instagram)

Con el paso del tiempo la relación de Gian Marco y Juliana Molina se volvió más evidente, ya que se les veía juntos en eventos internacionales y publicaciones compartidas. Ahora, la conversación sobre los famosos gira más allá de una especulación de romance, sino la de un posible matrimonio.