Gian Marco Zignago compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje por el Día de la Mujer. (Foto: Instagram)
El cantautor peruano Gian Marco Zignago compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje por el Día de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo. Este post ha generado comentarios divididos de parte de sus seguidores, ya que el intérprete nacional llamó “mi esposa” a su pareja, la actriz colombiana Juliana Molina.

