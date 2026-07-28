En el marco del Día de la Independencia del Perú, Gian Marco Zignago compartió un emotivo mensaje a todos los peruanos en este 28 de julio. El cantautor dedicó unas palabras a la patria, recordando la importancia de mantener viva la identidad peruana.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Hoy” y tres veces ganador del Grammy Latino publicó un video donde destaca el valor cultural, la calidez de su gente y la riqueza histórica del Perú.

LEE MÁS: Gian Marco no pudo contener las lágrimas al recordar su niñez y la separación de sus padres

“La vida me dio la oportunidad de nacer en este hermoso país, en el Perú. Soy de la costa, soy de Lima, y en estos barrios, en estos lugares me crié, con su mar, con su brisa, con su neblina, con su hermoso verano”, se oye decir al cantautor.

Asimismo, resaltó el papel fundamental que ha tenido la música en su recorrido personal por el territorio peruano. En sus palabras, la patria no solo representa un punto geográfico, sino la cuna de su aprendizaje constante. “Perú es un lugar que recorrí con música, y es un lugar que me enseñó a ser lo que soy”, agregó el compositor.

Gian Marco también remarcó que las diferencias no deben ser motivo de división, sino de unión en torno a la identidad nacional.

“Hoy, en estas Fiestas Patrias, celebremos al Perú con todos sus colores, con todas sus razas, con todas sus formas. Al final, todos somos lo mismo, todos somos pueblo y nada nos separa. ¡Felices Fiestas Patrias, Perú! Que el futuro sea siempre mejor. Este 28 de julio sigamos celebrándote, festejándote, todos nosotros los peruanos. ¿Y qué mejor que con música? Los esperamos esta noche. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Viva el Perú!”, expresó el músico.

Gian Marco utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que expresa su orgullo y amor por el Perú. (Foto: Instagram / @gianmarcooficial)

Las celebraciones por el aniversario patrio representan un momento clave de reencuentro y reflexión donde la voz de las figuras culturales cobra un valor especial.

El pronunciamiento de artistas como Gian Marco contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y unidad en una fecha dedicada a celebrar la diversidad y la historia del país.