Gian Marco utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que expresa su orgullo y amor por el Perú. (Foto: Instagram / @gianmarcooficial)
Gian Marco utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que expresa su orgullo y amor por el Perú. (Foto: Instagram / @gianmarcooficial)
Por Redacción EC

En el marco del Día de la Independencia del Perú, Gian Marco Zignago compartió un emotivo mensaje a todos los peruanos en este 28 de julio. El cantautor dedicó unas palabras a la patria, recordando la importancia de mantener viva la identidad peruana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.