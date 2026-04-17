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Gian Marco no pudo contener las lágrimas al recordar su niñez y la separación de sus padres. (Foto: Captura de YouTube / "A otro nivel")
Gian Marco no pudo contener las lágrimas al recordar su niñez y la separación de sus padres. (Foto: Captura de YouTube / "A otro nivel")
Por Redacción EC

El cantautor peruano Gian Marco Zignago vivió uno de los momentos más sensibles de su vida durante el programa colombiano “A otro nivel”. El también jurado del reality no pudo contener las lágrimas al recordar la difícil situación que pasó en su niñez, mientras escuchaba una canción que evoca su nostalgia.

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