El cantautor peruano Gian Marco Zignago vivió uno de los momentos más sensibles de su vida durante el programa colombiano “A otro nivel”. El también jurado del reality no pudo contener las lágrimas al recordar la difícil situación que pasó en su niñez, mientras escuchaba una canción que evoca su nostalgia.

Gian Marco se quebró ante las cámaras de “A otro nivel” tras escuchar la interpretación del tema “Un beso y una Flor” de Nino Bravo, que estuvo a cargo del grupo Notas Cruzadas. Este tema marcó una parte difícil de su infancia como la separación de sus padres cuando tenía apenas seis años.

Luego de la presentación del grupo, el intérprete de “Canción de amor”, intentó expresar su opinión, pero no pudo: “No puedo hablar”, fue lo que dijo antes de derramar algunas lágrimas, visiblemente conmovido. Sus compañeros del jurado y la conductora del programa lo abrazaron y le dieron palabras de apoyo.

Luego, cuando pudo mantener la calma, Gian Marco recordó que vivió momentos difíciles siendo muy pequeño, especialmente tras la separación de sus padres, una experiencia que marcó su vida personal y emocional.

“Cuando yo tenía 6 años, aprendí a tocar guitarra con esta canción. Recuerdo mucho a mi padre y a mi madre juntos. Ellos se separaron. Yo era muy chiquito cuando se separaron, pero la guitarra y esta canción me dieron la fortaleza para ser quien soy ahora”, comentó entre lágrimas.

Asimismo, explicó que la letra de la canción detalla mucho lo que ha pasado durante su vida. “La canción, si se ponen a escuchar lo que dice la letra, es lo que creo que nos pasa, y nos ha pasado al jurado también, es que todos los sueños que hemos cumplido y hemos tenido…”, agregó, resaltando cómo las experiencias de la infancia influyen en los sueños y metas que tiene cada uno.

Gian Marco no pudo contener las lágrimas al recordar su niñez y la separación de sus padres. (Foto: Captura de YouTube / "A otro nivel")

“Cuando los veo cantar a ustedes me acuerdo de ese chiquillo que tenía 6 años y soñaba con tocar en teatros y tocar en estadios y escribirles a otras personas. Me siento muy identificado con ustedes y, obviamente, con el recuerdo de mi niñez. Esta canción es mi niñez; mi perro, mi parque. Gracias”, concluyó el cantante.

Una vez más, el cantautor abre su corazón, su lado más humano, y está vez contó un recuerdo que marcó mucho en su etapa de niño.