Gian Marco y ‘Juancito’ protagonizan una falsa pelea en el pódcast. (Foto: Captura de YT / Desde Cero)
Gian Marco y ‘Juancito’ protagonizan una falsa pelea en el pódcast. (Foto: Captura de YT / Desde Cero)
Por Redacción EC

El cantante peruano Gian Marco Zignago y el conductor Roberto Jaramillo, conocido como ‘Juancito’, protagonizaron una falsa discusión durante una entrevista en el pódcast ‘Desde Cero’. El intercambio, que comenzó cuando el presentador calificó de “horribles” las canciones del compositor, fue una broma preparada por ambos para recrear una entrevista incómoda y sorprender a los espectadores.

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