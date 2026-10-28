El cantante peruano Gian Marco Zignago y el conductor Roberto Jaramillo, conocido como ‘Juancito’, protagonizaron una falsa discusión durante una entrevista en el pódcast ‘Desde Cero’. El intercambio, que comenzó cuando el presentador calificó de “horribles” las canciones del compositor, fue una broma preparada por ambos para recrear una entrevista incómoda y sorprender a los espectadores.

TE PUEDE INTERESAR: HBO anuncia a los actores que interpretarán a los padres de Harry Potter en la nueva serie

El momento se produjo cuando Jaramillo confundió inicialmente el nombre del artista y lo llamó “Gian Carlos”. Luego, cuestionó la popularidad de sus temas, pese a que han alcanzado difusión en distintos países de Latinoamérica.

“Tú has hecho canciones que han estado en toda Latinoamérica y que de verdad son horribles. Y básicamente la gente la escucha por escucharla” , le dijo el conductor al intérprete.

Ante el comentario, Gian Marco respondió con un mensaje en el que expresó su supuesto arrepentimiento por haber participado en el programa y aseguró que no volvería.

“Quería aprovechar la oportunidad para decirte que muy arrepentido de haber ido a tu programa. No pensé que esto era de esta manera. La verdad, nunca más en mi vida voy a regresar. Me encanta decírtelo” , manifestó el cantante durante la conversación.

¿Cómo se preparó la broma?

Según informó Correo, el enfrentamiento no fue una discusión real, sino una escena coordinada previamente entre el músico y el conductor del pódcast.

Ambos habían conversado sobre los videos de entrevistas incómodas que suelen difundirse en redes sociales y decidieron recrear una situación similar para generar sorpresa entre los espectadores.

Incluso, Gian Marco habría sugerido que Jaramillo calificara sus canciones de “horribles” como parte de la dinámica. De esa manera, la reacción del intérprete y la respuesta del presentador formaron parte de la escena acordada.

Al finalizar el supuesto enfrentamiento, ambos terminaron entre risas, dejando en evidencia que no habían tenido una discusión real.