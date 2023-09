El cantautor peruano Gian Marco reveló durante una entrevista con Cristian Rivero que solo escuchó cantar a su padre, el recordado Joe Danova, una vez en su vida.

“Mi papá se retiró joven. Yo nunca vi a mi papá cantar como famoso”, dijo el intérprete de Canción de amor, mientras recordaba cómo fue su adolescencia y juventud.

Luego de eso, Gian Marcó recordó que entre 1990 y 1991 este le confesó a su padre que nunca lo vio cantar. En ese sentido, su padre lo sorprendió de una manera peculiar.

“Tuvo un gesto maravilloso, juntó a los músicos de aquella época, los ubicó, preparó un repertorio como de 15 canciones, puso un aviso chiquito en el periódico y tocó en la Estación de Barranco [en un día de semana], y se llenó. Tenía 21 años, fue la primera y única vez que lo vi cantar, fue el regalo más increíble de la vida porque años después falleció”, recordó el artista.





¿Los hijos de Gian Marco van a sus conciertos?

Por otro lado, Cristian Rivero le consultó a Gian Marco por sus hijos, si ellos tienen la experiencia de estar en sus conciertos, por lo que también son músicos y están empezando su propia carrera. Ante la pregunta, el intérprete afirmó que siempre los ha llevado a sus espectáculos y relató una anécdota más con la menor de sus hijas, Abril.

“Abril me dijo después del concierto de los 30 años en el Estadio Nacional, ‘cuando te veo cantar recién me doy cuenta de todo lo que has hecho en estos años, recién me estoy dando cuenta de tu trabajo’”, narró.









Gian Marco y su diagnóstico de cáncer

Cabe recordar que Gian Marco reveló hace algunas semanas que recibió el diagnóstico de cáncer, lo que provocó en él miedo por el futuro, pero que pudo superarlo.

“Lo primero es ver cómo organizas la vida, con hijos y en el futuro, pero después es como que ‘¡ah, ok!, vamos a pasar esto’; te planificas, me toca aguantar ciertos temas de tratamiento y pa’lante, no se puede tener otra opción de caer o decir ‘¡noooo, por qué me pasó a mí!, ¡por qué yo! y lamentarte”, explicó al medio Mezcal TV.

Aún me sigo encontrando

Gian Marco está promocionando su nuevo disco Aún me sigo encontrando, de las cuales tiene una canción del mismo nombre que interpreta junto con el salsero Rubén Blades. En este nuevo proyecto, el cantautor peruano realiza una introspección de su vida y lo plasma en sus temas musicales.