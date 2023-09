¡Es optimista! El cantautor peruano Gian Marco hizo una importante revelación acerca de su estado de salud. En una entrevista para Mezcal TV, el músico reveló que fue diagnosticado con cáncer hace cuatro meses, por lo que está llevando un tratamiento para combatirlo.

“No me sentía bien, sentía que algo pasaba, y cuando fui al doctor y el doctor me dijo ‘¡no te vas, vamos para adentro! ¡Rápido, a atacarlo rápido!’; así que me demoró como, este es mi cuarto mes, y aquí estoy”, comentó el artista.

Como se recuerda, hace unos meses, el cantante anunció que se sometería a una operación quirúrgica, aunque no brindó muchos detalles del procedimiento, el intérprete se animó a compartir el estado de su salud actual y lo que hizo para superar ese momento difícil.

“Lo primero es ver cómo organizas la vida, con hijos y en el futuro, pero después es como que ‘¡ah, ok!, vamos a pasar esto’; te planificas, me toca aguantar ciertos temas de tratamiento y pa’lante, no se puede tener otra opción de caer o decir ‘¡noooo, por qué me pasó a mí!, ¡por qué yo! y lamentarte”, explicó.

El aprendizaje de Gian Marco

Asimismo, el hijo de Regina Alcóver añadió que el diagnóstico que recibió le permitió tener lecciones de vida importantes, como por ejemplo la de asumir las responsabilidades y dificultades con optimismo, así como sanar.

“Nunca en mi vida dar nada por sentado. Tener conversaciones profundas, aprender a tener conversaciones incómodas, no hay otra manera, no se puede seguir guardando debajo de la alfombra cosas que no tienen sentido”, narró.

Por otro lado, agregó también que aprendió a “no culpar nunca a nadie, y cuando existe o la rabia o la culpa, hay que mirar profundo hacia dentro con todo lo que eso implica. Y sanar, vale la pena sanar, hay que hacer el trabajo, los que tengan ganas de terapia, vayan a terapia, ¡abrácense!”, sentenció.

Gian Marco presenta nuevo disco

Gian Marco se encuentra promocionando su nuevo disco “Aún me sigo encontrando”, del que ya publicó una canción del mismo nombre junto con el salsero Rubén Blades.