El cantautor peruano Gian Marco contará detalles de su nuevo disco, vida privada y salud en un episodio del podcast que Cristian Rivero estrenará hoy, jueves 14 de setiembre, a las 8 p.m.

Un avance del programa de internet muestra al intérprete de Si me tenías explicando que no sabe la fecha o momento exacto en el que dejará de crear música.

“Yo no sé cuántos discos más voy a grabar, no tengo idea. Yo solo sé que hasta el día de hoy, bendito sea Dios, que me puedo sentar a decir: ‘tengo ganas de escribir’ y todavía esta pequeña cabeza que Dios me ha dado, está inspirada”, relata el cantante.

En otro momento del podcast, Gian Marco, quien está promocionando su nueva canción Aún me sigo encontrando, que grabó con el salsero Rubén Blades, reflexionará sobre la fortaleza de las personas para protegerse de los daños emocionales.

“Nadie te puede hacer daño. Nadie te puede hacer daño, Cristian. ¡Nadie te puede hacer daño! Físicamente incluso te pueden hacer daño, pero adentro, esta luz que supuestamente somos, esta energía es intocable”, comenta Gian Marco.









Cristian Rivero estrenará nuevo episodio de su podcast

Por su parte, el célebre conductor de televisión comentó que sus entrevistas le permiten conocer a las personas más allá de la imagen pública y que esas experiencias resultan en aprendizajes.

“Siempre es un regalo conversar con amigos y con personas que uno admira, Gian Marco es y será un referente para todos los que perseguimos sueños, la vida me ha regalado su amistad y me ha dado una alegría inmensa conversar de todo en este podcast”, dijo Rivero acerca de la entrevista que realizó a Gian Marco y se estrenará en su canal de YouTube a las 8 p.m.