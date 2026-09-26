El comunicador Giancarlo ‘Flaco’ Granda expresó su molestia por la suspensión del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, show al que tenía previsto asistir junto a su madre luego de organizar con anticipación su agenda laboral y adquirir sus entradas.

La cancelación del espectáculo ocurrió después de que la Municipalidad de San Miguel clausurara temporalmente el Arena 1 Park, tras detectar deficiencias en la organización y el bloqueo de accesos peatonales durante la primera fecha del evento, realizada el 23 de setiembre.

“Buenas noches, estoy muy indignado porque soy muy fanático de Robbie Williams… me amanecí para poder comprar las entradas y luego, como se agotaron, abrieron una segunda fecha un día antes, que es la de ayer, que nos cancelaron”, comentó durante su programa Desvelados.

Granda señaló que incluso había ajustado sus compromisos laborales para poder asistir al concierto y cuestionó la organización de la productora One Entertainment.

“El día que renové mi contrato dije que hoy faltaba porque es el cantante que yo más amo con todo mi alma. Con mi señora madre íbamos a ir al concierto. Lamentable todo lo que ha sucedido, hay una desorganización absoluta por parte de la empresa”, afirmó.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

Reprogramación, devoluciones y fiscalización tras el cierre

One Entertainment, productora del evento, informó que trabaja con el equipo de Robbie Williams para definir una nueva fecha en un espacio que cumpla con las condiciones de seguridad requeridas.

En tanto, la empresa sostuvo que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la próxima presentación, y que, en caso de preferirlo, los usuarios podrán solicitar la devolución del dinero a través de Ticketmaster.

Antes de abandonar el país, Williams se reunió con los seguidores que lo esperaban en los exteriores de su hotel en Miraflores. Allí interpretó a capela un fragmento de “Angels” y aseguró que regresará a Lima para realizar el concierto pendiente.

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