La cancelación del show se produjo luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura temporal del Arena 1 Park | Foto: GEC / EFE / Composición EC
La cancelación del show se produjo luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura temporal del Arena 1 Park | Foto: GEC / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El comunicador Giancarlo ‘Flaco’ Granda expresó su molestia por la suspensión del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, show al que tenía previsto asistir junto a su madre luego de organizar con anticipación su agenda laboral y adquirir sus entradas.

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