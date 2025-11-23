Giovanna Castro, integrante de “Los Chistosos”, no pudo contener las lágrimas al recordar a Guillermo Rossini, quien falleció el pasado sábado 22 de noviembre, a los 93 años. Según dijo, Rossini fue una figura importante en su vida personal y profesional.
En una reciente entrevista con “Siempre en casa”, Castro escuchó un fragmento de una entrevista que concedió Guillermo Rossini, donde destaca el talento de su compañera en “Los Chistosos”.
LEE: Patricia Alquinta se despide con emotivo mensaje de Guillermo Rossini: “Ahora tienes alas doradas”
“Cuando entré a trabajar a la TV, él me recibió como un amigo, nos enseñó el lugar”, dijo Castro al recordar que Guillermo Rossini se convirtió en un mentor para ella desde su primer día de trabajo.
“Cuando uno se da cuenta del potencial que Dios te dio, no es fácil llegar a un lugar donde todo un país te escucha. Él creyó en mí, le encantaba mi trabajo y él me llevó a la radio”, agregó.
Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.
MÁS INFORMACIÓN: Hernán Vidaurre se conmueve al recordar a Guillermo Rossini: “Fue como un padre para mí”
“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.
