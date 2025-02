La cantante Giuliana Rengifo ha denunciado ser víctima de extorsión por parte de delincuentes que, desde una cárcel en Piura, le exigen S/ 30 000 a cambio de no atentar contra ella y su familia.

“Tengo miedo, estoy aterrada, es injusto esto que me pasa y le pasa a otros colegas”, expresó con evidente angustia, ya que amenazaron con matar a sus hijas, afirmando que “ni los policías podrán con ellos”.

Las intimidaciones comenzaron hace algunos días a través de mensajes enviados al número de su representante. “Ellos pensaban que era mi número. Con lisuras me amenazan a mí y a mi familia”, detalló Rengifo al diario Trome.

Ante la denuncia, el alcalde de Piura dispuso que Serenazgo y la Policía patrullen la zona donde reside su familia, tras reportes de movimientos sospechosos de motocicletas, informó la cantante.

Mensajes extorsivos a Giuliana Rengifo

CONOCE MÁS: Giuliana Rengifo y la radical decisión que tomó en torno a Magaly Medina y su esposo

Le piden S/ 30 000 para no explotarle granada





Inicialmente, los extorsionadores pidieron una “colaboración voluntaria”, pero al no tener éxito, amenazaron con lanzar una granada. “Dicen que me van a volar con una granada, igual a mi familia si no les doy los S/ 30 000”, contó Rengifo.

De acuerdo con las evidencias mostradas por Giuliana, los criminales aseguraron “tener gente en todos lados” para cumplir sus amenazas. “Sería una pena que encuentres muerta a tu hija”, le dijeron.

A pesar de las medidas de protección que recibe, los maleantes aseguraron tener más capacidad operativa que la Policía Nacional. “Nadie te va a cuidar las 24 horas, así que alinéate de una vez, la única solución es el dinero”, sentenciaron.

Mensajes extorsivos a Giuliana Rengifo

Giuliana formalizó su denuncia en la comisaría y solicitará garantías para su vida y la de sus seres queridos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la delincuencia organizada.

En las últimas semanas, el cantante Bill Orosco, sobrino de Johnny Orosco, también ha recibido amenazas de extorsión y fue víctima de un atentado, cuando una bomba estalló en la puerta de su casa en Comas. “Acabo de enterarme de lo sucedido con Bill Orosco, es una pena”, se solidarizó Rengifo.