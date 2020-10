En una nueva edición de “Red Table Talk”, programa de Jada Pinkett Smith, la cantante Gloria Estefan habló sobre su salud mental junto a Lele Pons y Karla Souza.

En dicha conversación, la reconocida cantante cubana admitió haber intentado atentar contra su vida luego que su padre tuvo problemas de salud a su regreso de la guerra de Vietnam.

“Mi padre había dejado un arma cuando se fue a la guerra y yo sabía dónde estaba. Empecé a tener pensamientos desesperados. Recuerdo ir a ese lugar y pensar: 'ok, el arma está ahí pero, qué tal si mejor me ahorco porque si no va a haber mucha sangre, incluso ya había elegido el árbol”, contó Estefan entre lágrimas.

Ante la sorpresa de sus compañeras de mesa en “Red Table Talk”, incluyendo a su hija Emily Estefan, la cantante reveló que fue el amor que tenía hacia su familia que le hizo entrar en razón para no hacerse daño.

“Lo que me hizo superarlo fue pensar en los demás, fue pensar en la gente que amaba. Así que me dije: 'ok, tengo que estar aquí por ellos. No puedo ir a ningún lado”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO

Así se vivió la ceremonia de los Latin Billboard 2020

Así se vivió la ceremonia de los Latin Billboard 2020 22/10/2020