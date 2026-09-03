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Gloria Steinem, escritora y periodista referente del feminismo, falleció a los 92 años. (Foto: Instagram / @gloriasteinem)
Gloria Steinem, escritora y periodista referente del feminismo, falleció a los 92 años. (Foto: Instagram / @gloriasteinem)
Por Agencia EFE

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó su perfil de Instagram.

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