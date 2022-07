Gloria Trevi y Mónica Naranjo vienen dando de qué hablar luego que se dieran un beso en la boca durante el concierto que ofrecieron en Guadalajara, Jalisco, como parte de su gira “Valientes”

El momento que desató la emoción y gritos de los fans que acudieron a escuchar los éxitos de las famosas se dio casi al finalizar el show, cuando la intérprete de “Ojos cerrados” se acercó a su compañera y tuvieron el acercamiento físico.

“Nos da miedo que nos guste”, dijo Gloria tras darle el piquito a Mónica Naranjo, quien sonrió y respondió: “A mí no”.

Tras la respuesta de su colega, Trevi explicó que su preocupación era porque actualmente tenía una relación romántica. “Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... pues no lo echamos pues”, comentó mientras el público no dejaba de aplaudirlas.

La encargada de compartir el clip fue Gloria Trevi, y Mónica Naranjo fue una de las primeras en reaccionar en los comentarios, donde escribió: “A mí no es que me gustes... es que me encantas...”.

“Yo quiero un beso”, “No sé si quiero ser @gloriatrevi para besar a @monicanaranjo o @monicanaranjo para besar a @gloriatrev”, “Las amo tanto Dios mío, muero por ver este show mis dos inspiraciones más grandes”, “Qué bonitas”, “Te amo a ti y a Mónica Naranjo, divas hoy y siempre”, son algunas reacciones de sus fans en los comentarios.

