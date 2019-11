La cantante y actriz Goo Hara, más conocida como Hara, fue encontrada sin vida este domingo 24 de noviembre en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl, según informó la policía de Gangnam. La cantante de K-Pop formó parte de la banda femenina Kara y participó en vario doramas.

La policía encontró a Hara alrededor de las 6 de la tarde en su casa en Cheongdam-dong, en el distrito de Gangnam, al sur de Seúl, informó Korea JoongAng Daily. Los primeros informes señalan que ya no respiraba cuando fue descubierta. Agregaron que actualmente están investigando la causa de su muerte.

Cabe mencionar que en mayo de este año, la cantante de K-Pop intentó quitarse la vida en su casa. Según informaron, Hara fue rescatada, en aquella ocasión, por su representante, quien la auxilió cuando ella se encontraba inconsciente en su habitación llena de humo.

El cadáver de Goo Hara ha aparecido este domingo alrededor de las seis de la tarde, hora local, en su apartamento en el exclusivo barrio de Cheongdam-dong, en Seúl. Foto: instagram

El año pasado la cantante emprendió una batalla legal contra su ex novio, Choi Jong-bum por hacer pública una fotografía íntima de ella sin su consentimiento. Hara también reportó que durante su noviazgo sufrió de violencia.

A mediados de octubre de este año, la joven compartió inéditas fotos de la fuerte amistad que mantuvo con Sulli, quien aparentemente se suicidó tras sufrir bullying cibernético.

Hacía sólo unos días que la estrella del K-pop había regresado de una exitosa gira por Japón promocionando su nuevo single titulado ‘Midnight Queen’. Aparentemente, se había repuesto de la depresión que la llevó a intentar suicidarse en mayo.

En mayo, la joven fue hospitalizada después de intentar quitarse la vida en su propia casa. Según su representante, la artista estaba luchando contra una severa depresión. Foto: instagram

Publicó su última foto en Instagram sólo unas horas antes de que la encontraran muerta en su apartamento. Aparentemente serena, incluso con una ligera sonrisa, Goo Hara daba las “buenas noches” a sus fans desde la cama, cubierta con un edredón blanco. Los comentarios de la foto se han convertido en un libro de condolencias.

Ver esta publicación en Instagram 잘자 Una publicación compartida por 구하라 (@koohara__) el 22 de Nov de 2019 a las 10:04 PST

La artista, quien tenía 28 años, fue parte de la banda femenina Kara, agrupación nacida en 2007 por DSP Media y disuelta en 2017. Además, apareció en dramas de televisión, incluido City Hunter (2011). Hizo su debut como solista en julio de 2015 con el lanzamiento de su EP Alohara (Can You Feel It?).

Goo Ha-ra, más conocida mononómicamente como Hara, fue una cantante y actriz surcoreana. Foto: Instagram

SUS FANS LAMENTAN SU MUERTE

Tras darse a conocer la lamente noticia, los seguidores de la cantante de kpop Go Hara lamentaron lo sucedido. Además, no descartaron que la joven se haya quitado la vida.

“Una excelente chica, lástima que haya tomado esta decisión. La salud mental no es un chiste, es algo súper serio y la industria no le está haciendo caso”, “Pobre chica, otra víctima de la industria, no sé si me equivoco, pero creo que es la misma chica que hace unos meses salió en una noticia porque se salvó de un intento de suicidio, la recuerdo porque tiene un nombre parecido a una actriz”, “Primero Sulli y ahora Go Hara”, fueron los comentarios que se leen en redes.

Su última fotografía fue publicada unas horas antes de morir. Los comentarios van en aumento, todos lamentando la partida de la joven estrella k-pop.

De qué sirve que ahora os lamentéis con lo de Goo Hara si dentro de unas semanas les seguiréis tirando odio a los ídols que no tienen culpa de nada ¿Cuántas vidas vais a seguir consumiendo con vuestro acoso de mierda? Sabéis lo mierda que es sufrir acoso? — 🌙𝐆𝐫𝐞𝐦𝐥𝐢𝐧 그렘린 (@PutoGremlin) November 24, 2019

ella denunció a su ex novio porque hubo violencia en la relación y por que difundió fotos íntimas de ella. Y hoy apareció muerta, gritó por ayuda y nadie hizo nada. Lamento muchísimo la muerte de Goo hara, ni ella, ni ninguna mujer merece pasar por esto. pic.twitter.com/veE9ESBmBC — cata 🇨🇱 Woojin🌱 (@cutiehyunsuk) November 24, 2019

No puedo creer que perdimos esta hermosa voz, esta hermosa persona, y esta preciosa mujer, ahora está junto a muchos más como ella es decir muchísimos más ángeles la acompañarán, te amo y siempre te recordaré hermosa Goo Hara #RIP

Me duele y muchísimo 😭

pic.twitter.com/tHcpZnWKsL — HJGV VIP5BLINK4 (@HVipblink) November 24, 2019

Descansa en paz pequeña, este mundo fué muy cruel contigo y sin derecho alguno te atacaron desde el primer momento, no es fué justo ni ahora ni nunca, mereciste amor siempre pero las personas envidiosas no lo vieron.

Descansa en paz Goo Hara 😭🕊️🖤 pic.twitter.com/18aP8daLAS — Yoon ✰ (@catsforyoongi) November 24, 2019

Hara lanzó un nuevo 'single' en japonés titulado 'Midnight Queen' y realizó una gira en el país nipón. Foto: Instagram

Goo formó parte de la banda femenina Kara, que se disolvió en 2016. Foto: Allkpop





TE PUEDE INTERESAR: