Mon Laferte denunció a través de su cuenta de Instagram, la censura del hashtag que lleva su nombre. Esto, luego del comentado topples que la cantante chilena realizó durante la alfombra roja de los Premios Grammy Latino 2019, como protesta a la crisis política que vive su natal Chile.

“Este hashtag está oculto. Se limitaron las publicaciones con el hastgag #monlaferte porque la comunidad reportó contenido que podría infringir las normas comunitarias de Instagram”, se lee en el post que la chilena compartió en la mencionada red social.

►Mon Laferte y todas las veces que la cantante chilena alzó la voz por su pueblo

►Grammy Latino 2019: Mon Laferte muestra los pechos como protesta a la crisis en Chile

Ver esta publicación en Instagram 🙄 Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte) el 14 de Nov de 2019 a las 8:39 PST

Los comentarios al post de Mon Laferte no se hicieron esperar. La mayoría de seguidores de la intérprete musical cuestionaron la censura de Instagram y apoyaron la forma en que la chilena denunció la crisis política de su país.

POLÉMICA DENUNCIA

El último jueves, la cantante chilena Mon Laferte aprovechó la alfombra roja de los Latin Grammy para repudiar la violencia en las protestas en su país. Lo hizo en topless con la siguiente frase escrita en su pecho: “En Chile torturan, violan y matan”.

En la alfombra roja de la entrega de premios celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la chilena llegó con un abrigo negro largo y un pañuelo verde en el cuello, que se ha convertido en símbolo a favor de la legalización del aborto. Cuando estaba frente a las cámaras, sorprendió a todos al descubrir su pecho.

Foto 3 de 5 | Mon Laferte, como se ve en la foto, escribió con plumón la frase "En Chile "torturan, violan y matan". (AFP)

En la pregala, que no es televisada y en la que se entregan muchos galadores, la cantante subió al escenario a recibir su estatuilla por el disco “Norma”, que ganó en la categoría de Álbum de Música Alternativa, y recitó un poema de la una cantora chilena llamada La Chinganera.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, leyó Laferte.

La pregala se realiza justo antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy, en la que solo se reparten los premios más mediáticos y se presentan actuaciones de estrellas latinas.

Laferte ya ha mostrado su apoyo a las multitudinarias manifestaciones en Chile en demanda de mejoras en aspectos como salud, educación, pensiones y calidad de vida, que han derivado en violentos enfrentamientos y saqueos y dejado más de 20 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.