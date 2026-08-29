El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido internacionalmente por interpretar a ‘El Titi’ en Sin Senos Sí Hay Paraíso y a ‘El Coloso de Jalisco’ en La Hija del Mariachi, llegó a Puerto Maldonado, donde ofrecerá una presentación este sábado 29 de agosto.

El artista confirmó su llegada a la ciudad amazónica a través de un video difundido en redes sociales. “Vine a caer a Puerto Maldonado”, dijo Pernía en el registro, en el que anunció su participación en el evento.

La presentación está programada para este sábado en La Finca de La Joya – Salón de Eventos, en Tambopata, como parte de un espectáculo denominado “El Titi, la Leyenda”. El evento está previsto desde las 8:00 p. m. y contará también con la participación de DJ Fatzo, DJ Collado, Janitrap y Yordi Remixes.

Su presentación forma parte de su tour por Perú, que culminará el 12 de septiembre.

Pernía, de 56 años, tiene una trayectoria de varias décadas en televisión. Inició su carrera actoral en la década de 1990 y posteriormente participó en diversas producciones colombianas y latinoamericanas.

Su mayor reconocimiento internacional llegó con Aurelio Jaramillo, ‘El Titi’, personaje de Sin Senos No Hay Paraíso. Pernía retomó posteriormente este papel en Sin Senos Sí Hay Paraíso y El Final del Paraíso.

Además de su trabajo en telenovelas, el actor ha participado en producciones como Tres Caínes, Corazón Valiente y Hasta que la plata nos separe. En 2021 también participó junto con su hija Luna en el programa Así se baila, donde resultaron ganadores.

Gregorio Pernia, 'El Titi' visita Puerto Maldonado, en Madre de Dios.

Otro de sus personajes más recordados es Manuel Rodríguez, ‘El Coloso de Jalisco’, en La Hija del Mariachi, producción en la que interpretó al líder de un grupo de mariachis.

Su llegada a Puerto Maldonado generó expectativa entre sus seguidores, especialmente entre quienes recuerdan sus populares personajes de la televisión latinoamericana.