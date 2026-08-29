Gregorio Pernía realizará un tour por diferentes ciudades del Perú hasta el 12 de septiembre. (Foto: @oscargutierrezfilms / Instagram)
Gregorio Pernía realizará un tour por diferentes ciudades del Perú hasta el 12 de septiembre. (Foto: @oscargutierrezfilms / Instagram)
Por Redacción EC

El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido internacionalmente por interpretar a ‘El Titi’ en Sin Senos Sí Hay Paraíso y a ‘El Coloso de Jalisco’ en La Hija del Mariachi, llegó a Puerto Maldonado, donde ofrecerá una presentación este sábado 29 de agosto.

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