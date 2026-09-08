El actor colombiano Gregorio Pernía abordó un bus del Corredor Azul en Lima para trasladarse hacia el centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores, durante el desarrollo de su gira de espectáculos por el Perú.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete conocido por su papel de ‘El Titi’ documentó el trayecto en la ruta 301 junto a su equipo de trabajo que lo vienen acompañando en su estadía.

“Si hay que conocer Perú, toca montarse en el Corredor. Vamos para Larcomar. Si quiere conocer Perú, usted tiene que ir a los centros, tiene que ir a Miraflores, tiene que ir al Callao, tiene que ir a Puerto Maldonado, Trujillo. Y hay que montarse en un corredor para saber cómo se vive aquí en Perú sabroso”, declaró el artista dentro de la unidad de transporte.

Asimismo, la difusión de las imágenes generó la reacción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la administración del servicio vial, entidades que saludaron al artista en sus plataformas digitales.

La incursión del actor en el Corredor sucedió este 7 de septiembre en medio del recorrido nacional denominado ‘Adicto a sus Catalinas’.

Tras ofrecer presentaciones en Trujillo, Puerto Maldonado, Pisco y Chincha, Pernía tiene programado un show este 10 de septiembre en Miraflores y una fecha posterior en Pucallpa el 11 de septiembre, antes de retornar al país para una segunda etapa de presentaciones confirmada entre octubre y noviembre.