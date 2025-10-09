La agrupación Agua Marina sufrió un atentado el pasado miércoles 8 de octubre durante un concierto en vivo en el Circulo Militar de Chorrillos. Tras lo sucedido, artistas y bandas peruanas han alzado su voz de protesta a través de las redes sociales. Entre los primeros mensajes figuran en del Grupo 5.

A través de sus redes sociales, el grupo liderado por Christian Yaipén compartió un extenso comunicado en el que condenaron el atentado contra Agua Marina. “Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú”, señalaron en su misiva.

“Como Grupo 5 no encontramos más palabras para condenar lo sucedido anoche en un concierto de nuestros hermanos de Agua Marina en el complejo militar de Chorrillos", precisa el comunicado.

En el mensaje, Grupo 5 exhortó a las autoridades a trabajar en favor de los peruanos y tomar cartas en el asunto, ya que este no es el primer atentado que sufre la industria de la música nacional.

“El país entero protesta por la ineficiencia de las autoridades ¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia”, señala el comunicado.

“También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas. ¡Queremos un Perú en el que se pueda vivir y trabajar en paz!”, añadió.

Grupo 5 se solidariza con Agua Marina tras atentado durante concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el pasado miércoles 8 de octubre Agua Marina sufrió un atentado durante un concierto en vivo en el Círculo Militar de Chorrillos. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario donde se encontraba la agrupación, dejando cinco heridos.

Según informó la policía, se hallaron al menos 23 casquillos de bala, lo que confirmó el uso de un arma de ráfaga automática. Tras el atentado contra Agua Marina, la policía confirmó que se activó el plan cerco para capturar a los responsables del hecho.