Guillermo Dávila retornó al Perú después de 20 años de ausencia, para iniciar un nuevo proyecto internacional: incorporarse al staff de jurados de la versión peruana de “La Voz”. Pero su presencia en nuestro país no ha sido del todo grata para Vasco Madueño, el joven peruano que lleva varios años buscando un acercamiento con el cantautor venezolano y cuya madre en su momento inició un proceso legal para que fuera reconocido como hijo del cantante.

Seguir inmerso en lo suyo y callar ante una situación sensible, ha sido, por estos días, la posición que ha tomado Dávila Ruiz, quien accedió a hablar con El Comercio sobre su vida artística, más no sobre Madueño. Interrogantes sobre si aprovechará su estadía en Lima para visitar al también músico, si buscará un acercamiento, si lo reconocerá como hijo o si es verdad que Latina pretendía sacar adelante un proyecto que los iba a unir aboralmente; no fueron absueltas por el artista de 66 años.

Después de 20 años de ausencia, retornas al Perú para formar parte del equipo de coaches de la cuarta edición de la versión peruana de “La Voz”. ¿Cómo te llega la propuesta?

Una amiga (peruana), con quien mantengo comunicación por WhatsApp, me cuenta que iba a estar en Florida, en los Estados Unidos, entonces aprovecho para invitarle a un lugar en la ciudad de Doral, donde me iba a presentar. El día de la presentación se aparece con otra amiga, que también es muy especial para mí. Aquella fue una noche muy linda. Con una de ellas, que es productora, quedamos en vernos al día siguiente para tomar desayuno y conversar. Durante la conversación, me pregunta: “’¿Sabes qué es ‘La Voz’?” Le respondo que sí, que yo la uso para cantar. ‘No seas necio, me refiero al programa’, me dice. No le estaba tomando en serio porque somos muy amigos, pensé que ella también estaba bromeando porque en ese entonces, ‘El Puma’ era quien estaba haciendo “La Voz”.

¿Conversaste con José Luis Rodríguez sobre ‘La Voz’? ¿Te dio algunas recomendaciones?

No tuve la oportunidad de comunicarme con él, no tuve tiempo, pues antes de venir y empezar con esta experiencia maravillosa, tuve que resolver algunas cosas en casa.

-¿Analizaste mucho la propuesta?

Antes de tomar una decisión, hice todo lo posible por venir a Lima para ver cómo estaban haciendo el programa, para saber exactamente en qué consistía, cómo era esto; y me llevé una grata sorpresa porque el despliegue técnico y humano tiene mucha calidad. Luego, con ayuda de mi manager cuadré las cosas.

-¿Qué opinas de Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Mike Bahía, con quienes compartes el staff de jurados de “La Voz?

Al día siguiente de llegar a Lima empezaron las grabaciones, sin darme cuenta ya estaba al frente de algo fabuloso. Daniela Darcourt es una mujer excelente, súper creativa, gran cantante, humilde, fabulosa, amorosa, bonita y muy dedicada a su arte. Eva Ayllón es una gran artista, una gran persona, con un potencial de arte y un swing tremendos. Es muy parecida a Celia Cruz. Y Mike Bahía es un cantante talentoso, compone hermoso, muchas personas están enamoradas de sus canciones.

·¿Qué expectativas tienes del programa?

Tengo expectativas muy grandes que no sé cómo van a influir en mi vida, en los años que tengo, porque realmente el programa es mágico. Y no me refiero solo a mis compañeros o a los participantes, sino a todo el departamento técnico, a la cantidad de valores que trabaja para sacar adelante el programa. A esa gente joven de iluminación, de sonido, al director musical, que parece un marciano traído del cosmos para que dirija la banda de “La Voz Perú”. Es un maestro fuera de serie.

¿Qué esperas de los participantes?

Resulta que los participantes son tan fuertes y están tan bien preparados, que más de una vez me han sorprendido.

·¿Cómo has enfrentado el tema de la pandemia? ¿Qué fue lo más difícil de este proceso que ha apagado la vida de mucha gente en el mundo?

La pandemia fue muy fuerte, nos descalabró a todos. Ha sido algo muy difícil manejar este proceso que, como dices, apagó miles de vidas en el mundo. He tenido que tropezarme con algunas malas noticias que remueven mi existencia. Amigos míos se han ido por esta enfermedad. Ha sido duro ver cómo se apagan vidas a mi alrededor, agradezco seguir vivo y aprendiendo.

¿Cuánto has cambiado desde tus inicios, cuando impartías conocimientos de actuación y música en el Centro de capacitación integral para las artes escénicas y todavía no eras un artista conocido?

Creo que he cambiado mucho, he aprendido y sigo aprendiendo. Este espectáculo (”La Voz Perú”) también me está enseñando cosas nuevas.

Perú fue el primer país que visitaste después de grabar “Nacho”, una exitosa telenovela venezolana de inicios de los años 80. Tienes una importante legión de fans aquí. ¿Qué representa el Perú para tu carrera artística, para tu vida?

Sí, efectivamente, Perú fue el primer país que visité después de grabar esa telenovela. Realmente esa legión de fans, como tú dices que tengo acá, representa mucho para mi carrera artística, para mi vida. Me han enseñado a extrañar muchísimo esta tierra.

Canciones como “Solo pienso en ti”, “Por amarte tanto”, “Me fascina”, “Tesoro mío” entre otras, forman parte de la historia de la vida de mucha gente. ¿Alguna tiene mayor relevancia para ti?

Mis canciones, mis éxitos que tanto me enseñaron y me acompañaron, han sido como mi vida absoluta, tengo muchos recuerdos, mucho aprendizaje. Y con respecto a esa pregunta que mencionas, sobre cuál canción me resulta más importante, creo que ‘Solo pienso en ti’. También tengo otras que me gustan, como “Barco a la deriva”, además de todas las que mencionaste.

¿Piensas reprogramar “Cerca de ti”, la gira musical que el 2020 suspendiste por la pandemia y que incluía dos presentaciones en nuestro país?

Por supuesto que tengo toda la intención de retomar la gira musical que tuve que suspender. Las dos presentaciones en Lima estaban programadas para junio del año pasado.

¿Estás trabajando en alguna producción musical?

Bueno, siempre he estado trabajando en una eterna producción musical, siempre estoy aprendiendo y tratando de componer, aunque he tenido que frenar un poco ese tema debido a una cantidad incalculable de cosas, sobre todo de ciertas situaciones que se vivieron en mi país y que me conmovieron muchísimo.

¿Cómo defines el momento en que te encuentras actualmente?

Es el momento más importante que tengo para aprender cosas nuevas. La vida es corta.

La respuesta de Vasco

Por otro lado, Vasco Madueño en entrevista con Magaly Medina habló de la participación de Guillermo Dávila en la próxima temporada de “La voz Perú”, así como de la tensa relación que tiene con el intérprete venezolano.

“Mi mamá desde que era pequeño me dijo quién era mi padre y me dijo que era un cantante conocido. Mi mamá nunca me habló mal de él, tenía la ilusión de conocerlo como cualquier niño”, aseguró Vasco en el programa “Magaly TV, la firme”.

En otro momento, se refirió a las declaraciones que el músico venezolano hizo años atrás sobre su concepción. “De hecho, vi ese documental por mi cuenta, mi madre no quería decírmelo. Fue horrible crecer con eso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, remarcó.

EL DATO:

“La Voz Perú” se emitirá desde el próximo lunes 14 de junio a las 8:30 de la noche.

