Guillermo Dávila espera poder reencontrarse con Vasco Madueño, su hijo peruano que recién reconoció a mediados de agosto de 2021, ahora que regresará a nuestro país para ofrecer un concierto el 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María.

El cantante venezolano aseguró en una entrevista que ofreció al diario Trome que le gustaría aprovechar su estadía por Lima para tener un encuentro con su vástago e incluso lo invitó a que asista al show que alista, aunque precisó que no quiere presionarlo para que lo haga.

“Estoy muy a la expectativa a que Vasco vaya a algún concierto, estaría encantado que pueda asistir y que podamos compartir algo así. Sería genial (¿Le haces la invitación públicamente?) ¡Como no! Desde luego”, dijo inicialmente el intérprete de “Me fascina”.

“Él tiene que sobre pesar o tiene que calibrar que es lo que realmente quiere hacer. No quiero que sienta compromiso de ningún tipo por mi parte, no deseo que se sienta obligado a ir a un evento, de repente no quiere ir y lo respeto”, agregó.

El artista no quiso ahondar más en el tema porque “eso es todo lo que podría hablar, podría decir una cantidad de cosas, pero no creo que sea el momento porque... aunque Vasco esté comenzando a ser un personaje público, él también forma parte de mi vida privada y yo de él”.

Asimismo, tampoco quiso tocar el tema de que Vasco quiere ser reconocido legalmente por él. “No quiero abordar más sobre el tema. Si eso es verdad, no lo sabría porque no he leído ningún periódico ni he tenido contacto con él, pero yo estoy a la espera”, dijo.

Sobre sus apariciones en televisión de Vasco Madueño y su talento para el canto indicó: “¡Qué bien! No he estado allá (Lima) para ir a alguna presentación de él. Me mostraron un video donde cantaba en un programa de farándula (‘Magaly Teve, la firme’), pero no vi ninguna presentación completa para decir: ‘Esto me gusto o esto no’. Fueron pedacitos lo que vi, donde hace lo que tiene que hacer y lo hizo bien”.