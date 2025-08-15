Guillermo Giacosa está de vuelta con “Informalísimo”, el programa que hizo de la conversación todo un arte en el Perú, ahora convertido en un podcast. Tras varias décadas frente al espacio cultural, el conductor argentino radicado en el Perú sigue vigente y apostando por la cultura, la información y el entretenimiento.

“Esta nueva versión de ‘Informalísimo’ es una especie de nuevo paso para movilizar las emociones sociales de la gente, haciéndoles sentir que todo ser humano es su prójimo. Eso es lo que quisiera, eso es lo que me gustaría poder decir al final de esta experiencia”, comentó Guillermo Giacosa.

Giacosa aseguró que el papel del podcast en la actualidad cumple un rol importante, ya que el formato de audio y video se ha convertido en un canal para llegar a más personas.

“Queremos hacer sentir a los seres humanos que comunicándose con los demás pueden lograr un acuerdo, que no somos enemigos, que todos estamos en el mismo planeta”, precisó.

Guillermo Giacosa vuelve a la escena con su podcast “Informalísimo”. (Foto: Instagram)

En la nueva etapa de “Informalísimo”, que puede verse en vivo todos los sábados a las 10 a.m. a través del canal de YouTube EsTodo.Pe, Guillermo estará acompañado de Luis Siabala, su compañero en varias aventuras en los últimos años.

“Es un gran compañero de trabajo y una persona muy inteligente. Estamos disfrutando mucho”, aseguró Giacosa sobre su compañero de conducción.