Guns N' Roses: ex baterista Steven Adler fue hospitalizado tras apuñalarse

El ex integrante de la banda Guns N' Roses Steven Adler (54) fue hospitalizado por una herida autoinfligida, según reportó el portal de noticias de espectáculos TMZ.

Según explica el citado medio, la policía y los paramédicos llegaron a la vivienda del músico en Los Ángeles el último jueves por la noche tras una llamada a los servicios de emergencia realizada desde la misma casa.

Los servicios médicos descubrieron que Steven Adler había "sufrido una puñalada en el estómago". Al parecer, fue llevado a un hospital cercano con "lesiones que no amenazan su vida" y se cree que nadie más estuvo involucrado en el incidente.

Además, se presume que este atentado puede estar relacionado a la fuerte adicción a las drogas de Steven Adler, la misma que provocó que sus compañeros de Guns N’ Roses lo expulsaran de la banda en 1990.

Anteriormente, Steven Adler confesó que había intentado suicidarse en varias ocasiones a consecuencia de la depresión que le supuso ser expulsado de la agrupación de rock.

Sin embargo, Adler siguió su carrera musical y hace un par de noches se presentó en Biloxi, Mississippi, y el jueves pasado en Houston, Texas. Asimismo, su próximo concierto está programado para el 12 de julio en el Golden Nugget en Las Vegas.

El músico es principalmente conocido por sus años como parte de la banda que interpretó “Welcome To The Jungle”, y participó en la grabación de los álbumes “Appetite For Destruction” y “G N' R Lies”.