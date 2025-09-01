El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud informó que el actor peruano Gustavo Bueno recibió el alta médica tras someterse a una delicada cirugía en la columna. El artista había ingresado en junio al nosocomio debido a una fractura vertebral de alta complejidad.

“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, expresó el intérprete al abandonar el centro de salud.

La compleja cirugía estuvo a cargo del doctor José Fonseca Briceño, especialista en Columna Vertebral, quien explicó que se trató de una fractura de alta complejidad que requirió varias horas de intervención.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada por la condición del paciente. Fue una cirugía prolongada; se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, detalló.

Durante su hospitalización, Gustavo Bueno mantuvo el buen ánimo y compartió con humor diversas anécdotas con el personal de salud. Asimismo, agradeció a su familia por el acompañamiento constante.

Ausencia en la teleserie

La ausencia de Gustavo Bueno en Al fondo hay sitio no pasó desapercibida entre los seguidores de la teleserie. Su personaje, ‘Don Gilberto’, figura clave en la familia Gonzales, no apareció en el emotivo episodio de despedida de la ‘Teresita’, lo que generó rumores sobre una posible salida.

Frente a las dudas del público, Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzales, comentó en una transmisión en vivo que el actor atravesaba un complicado momento de salud, aunque evitó dar mayores detalles.