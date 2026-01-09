La actriz Gwyneth Paltrow reveló que fue descartada del elenco de una película debido a la gran repercusión mediática que rodeó su divorcio del músico Chris Martin, líder de la banda Coldplay, en 2014. Según contó, la exposición pública de su separación terminó afectando directamente su carrera profesional.

Durante una conversación con la actriz Amy Poehler en el podcast “Good Hang”, Paltrow recordó que su ruptura con Chris Martin en 2014 coincidió con un momento clave a nivel laboral.

La separación de la pareja tuvo una gran cobertura internacional luego de que ambos calificaran como “separación consciente” su ruptura. El término llamó la atención por el tono respetuoso y familiar que plantearon tras más de diez años casados y dos hijos en común.

“Somos padres, ante todo, de dos hijos increíblemente maravillosos, y pedimos que se respete su espacio y privacidad, y los nuestros, en estos momentos difíciles”, señalaron, a través de un comunicado, Paltrow y Martin en aquel entonces.

Gwyneth Paltrow revela que fue descartada de una película tras su divorcio de Chris Martin. (Foto: Captura de YouTube)

Años después, la actriz de 53 años reveló que esa exposición tuvo consecuencias laborales. “Se suponía que iba a hacer una película, y fue justo después de la separación consciente con Chris. Hubo muchas críticas duras en la prensa y creo que el distribuidor dijo: ‘Esto podría estar demasiado candente’”, señaló la ganadora de un premio Oscar.

“Fue genial, porque me estaba divorciando y luego me despidieron; fue increíble”, añadió Paltrow, entre risas, aunque evitó dar detalles sobre el proyecto cinematográfico que no llegó a concretarse.

Actualmente, Gwyneth Paltrow se encuentra promocionando su nueva película “Marty Supreme”, en la que interpreta a una estrella de cine en decadencia que mantiene un romance con el personaje de Timothée Chalamet, marcando así una nueva etapa en su carrera actoral.